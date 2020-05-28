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28.05.2020 - 10:28 |

Yüz gençleştirme estetikleri

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, yüz güzelleştirme ve gençleştirmede en sık uygulanan operasyonları sizler için anlattı.

Yüz gençleştirme estetikleri
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Yüzünüzü daha da güzelleştirmek için ve çeşitli sebeplerden ortaya çıkan estetik sorunları gidermek için estetik cerrahinin sunduğu çok sayıda estetik operasyon var. Yüzdeki hacim eksiklikleri, kırışıklıklar, göz torbaları ya da gözaltı morlukları dahil hepsine estetik cerrahide size uygun bir tedavi seçeneği mevcut. Üstelik kişiye göre ameliyatlı ve ameliyatsız seçenekleriyle. Peki, neler yaptırabilirsiniz?

Yüz gençleştirme estetikleri

Dudak dolgunlaştırma

Doğuştan ince dudaklı ya da yaşlanma gibi nedenlerle dudakları eski hacmini kaybeden herkes dudak dolgunlaştırma estetiğinden faydalanabilir. Venüs tipi dudak dolgunlaştırma ile minimal dozlarda dolgu enjeksiyonu ile dudağınızı yeniden şekillendirebilirsiniz. Bunun için hyalüronik asit dolgusu ya da yağ enjeksiyonu tekniğinden faydalanılır. Dudağınızın alt ve üstü birbiriyle uyumlu hale getirilebilir. Konturları belirgin hale getirebilirsiniz. Dudak dolgunlaştırma işleminin sonuçları hiç beklemeden hemen görünür hale gelir. İşlemden hemen sonra günlük hayatınıza hiçbir sorun yaşamadan devam edebilirsiniz.

Kırışık tedavisi yaptırabilirsiniz

Yüz ve boyun bölgesindeki tüm kırışıklıkların tedavisi ameliyatsız ve ameliyatlı teknikler ile tedavi edilebilir. Botoks ve dolgu enjeksiyonu teknikleri ile yüzünüzdeki kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz. Göz çevresi, alın ve kaş arasındaki mimik kırışıklıkları ya da dudak kenarlarındaki gülümseme kırışıklıkları yok edilebilir. Yerçekimi ve yaşlanmaya bağlı oluşan yüz sarkmaları da ileri boyutta değilse botoks ve dolgu enjeksiyonu ile eğer ileri boyutta ise yüz germe ameliyatları ile düzeltilebilir.

Elmacık kemiklerinizi dolgunlaştırabilirsiniz

Düz ya da içe çökük bir yanak yapısına ya da sarkmış yanaklara sahipseniz dolgu enjeksiyonundan faydalanılır. Elmacık kemikleri çıkık hale getirilirken eğer yanakta sarkma varsa yüz germe ameliyatı da gerekebilir. Elmacık kemiğinin yapısı ve yanağın durumuna göre her iki teknikte birisi ya da ikisi birden kombine bir şekilde kullanılabilir.

Çene estetiği yaptırabilirsiniz

Küçük ve geride duran bir çene yapınız varsa ve yüzünüzle orantısız bir görünüm oluşturuyorsa çene estetiği ile yüzünüzü daha çekici bir hale getirebilirsiniz. Çenenin konumu ve boyutu yüz güzelliğinde oldukça etkili bir rol oynar. Burnun ve alnın olduğundan daha çıkık durmasına bile yol açabilir. Bazı burun sorunlarının giderilmesinde sadece çeneyi belirgin hale getirmek bile yeterli olabilir.

Düşük kaşlarınızı kaldırabilirsiniz

Kaş düşüklüğü yaşlı, yorgun ve üzgün bir görünüme neden olur. Botoks enjeksiyonu ile kaşlarınızı kaldırabilir, daha genç ve enerjik bir görünüme kavuşabilirsiniz. Eğer ileri düzeyde bir kaş düşüklüğü sorunu varsa cerrahi tekniklerle de kaş, alınla birlikte yukarı çekilerek kaldırılabilir.

Gözaltı morluğu giderilebilir

Işık dolgusu ile gözaltı morlukları tedavisinde oldukça etkili sonuçlar elde edilmektedir. Işık dolgusunda özel uçlu enjeksiyon iğneleriyle botoks ve vitaminden oluşan özel bir karışım enjekte edilir.

Burun estetiği de yaptırabilirsiniz

Burnunuzda şekil bozuklukları varsa estetik cerrahide ameliyatlı ve ameliyatsız tekniklerden faydalanabilir. Rinoplasti ameliyatları ile burundaki sorunlar giderilebilir. Dolgu ve botoks enjeksiyonuyla ameliyatsız bir şekilde düzeltilebilir. Estetik cerrahi her geçen gün geliştirdiği yeni teknolojiler ile yüzünüzü daha genç ve daha güzel göstermenin yollarını arıyor. Siz de alanında uzman bir estetik cerrahına giderek kendinize özel tedavi tekniklerinden faydalanabilirsiniz.

 

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