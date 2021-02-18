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18.02.2021 - 10:07 |

Yüz Gerdirme (Facelift) Nasıl Yapılır? Yüz Gerdirme Ameliyatsız Olur Mu?

Yüz gerdirme, son dönemlerde oldukça yaygın olan bir estetik uygulamadır. Bu işlem hem ameliyat ile hem de ameliyatsız olarak olabilmektedir. Özellikle kişiler yüz gerdirme için botoks, dolgu ve benzeri cihazlarla da yüz gerdirme işlemlerinde bulunabilirler. Sizler için yüz gerdirme hakkında bulunan bütün bilgileri detaylı bir şekilde derledik.

Yüz Gerdirme (Facelift) Nasıl Yapılır? Yüz Gerdirme Ameliyatsız Olur Mu?
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 Yüz gerdirme işlemleri genel olarak elli yaşından sonra kişilerin tercih ettiği bir işlem türüdür.

 Yüz Gerdirme Nasıl Yapılır?

 Yüz gerdirme işlemi herkesin yapısına göre farklı teknikler ile yapılmaktadır. Genel olarak öncelikle hastanın ihtiyacı olan tespit edilmektedir. Eğer kişinin ameliyatlık bir durumu varsa kişiler ameliyat yolu ile yüz gerdirme işlemi yaptırır. Yüz gerdirme işlemi ayrı ayrı olarak yapılabilir. Ancak yüz tamamen bir bütündür.

 Uygulanacak olan işlem tamamen buna göre belirlenmelidir. Yüz gerdirme ameliyatı için kulağın ön tarafına bir kesi yapılır. Burada bulunan belirli doku ve alanlara müdahale edilir. Sonrasında bu alanlar çekilir ve deri gergin bir hale getirilir. İşlem sonrasında ise kişilere estetik dikiş atılır. Kesi izi belirli bir süre sonrasında tamamen yok olmaktadır. Yüz gerdirme işlemleri tamamen kişilere daha iyi bir görünüm kazandırmak için yapılmaktadır.

 Kişilerin yaşam standartlarına göre belirli bir süre sonra yüzlerinde belirli problemler oluşabilir. Özellikle elli yaş altı kişilerde yüz germe ameliyatı yapılmaz. Daha çok bu gruba cerrahi olmayan, estetik müdahaleler yapılır. Ancak elli yaş üzerindeki kişilere genel olarak cerrahi işlem tavsiye edilir.

 Yüz Gerdirme Ameliyatsız Olur mu?

 Estetiğin yaygınlaşması ile beraber cerrahi yapılan birçok işlem daha basit bir hale getirildi. Özellikle aşırı bir şekilde yüz derformesi olmayan kişilere kesinlikle ameliyat ile müdahale edilememektedir. Genelde yüzde sarkma oluşması elli yaş sonrasında görülmektedir. Bu gibi durumlarda ameliyat tercih edilmektedir.

 Kişiler yüz gerdirme ameliyatı dışında botoks olarak veya Fransız askısı gibi yöntemler tercih ederek daha kısa bir şekilde yüz gerdirme işlemleri yapabilirler. Yüz gerdirme ameliyatı sonrasında kişilere botoks yapılabilir. Ameliyattan sonra kimyasal olarak yüz maskesi uygulamaları yaparak deriyi tekrar doktorlar canlandırabilir. Kişilere ağız çevresi, dudak ve yanak bölgelerine dolgu uygulanabilir. Kişiler tarafından en çok tercih edilen diğer bir yüz gerdirme uygulaması ise şu şekildedir;

Mini yüz germe işlemi sadece kulak önünde yapılan ve daha az gergin hale getiren bu işlemdir.

Bu ameliyat sonrasında kişilerde iz kalma olasılığı sıfıra iner özellikle kırk yaşlarında olan kişiler rahatlıkta bu işlemi tercih edebilir.

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