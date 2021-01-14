Yüz kırışıklığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Yüzün kırışmaması için yapılabilecekler

Yüz kırışıklığı problemi genetik olsa da bazı önlemler alınabilir. Yüzün yapısı incelendiğinde kolajen adı verilen bazı maddelere rastlanır. Bunların yenilenmesi gereklidir. Yenilenmediği taktirde de kırışıklıklar meydana gelir. Bu kolajen miktarı bazı yöntemler ile arttırılır.



Yüz kırışıklığına ne iyi gelir?



Kırışıklıkların bir sebebi de E vitamini eksikliğidir. E vitamini doğrudan yüze de uygulanabilir. E vitamininin oldukça yüksek olduğu üzüm çekirdeği bu yöntem ile kullanılabilir. E vitamini dışında üzüm çekirdeğinde Omega 3, 6 ve 9 da bulunmaktadır. Tüm bu besleyici yağlar sayesinde kırışıklık görünümü azalabilir. Ezilen üzüm çekirdekleri sıvı haline getirilip yüze uygulanır.



Yüz kırışıkları için pratik ve doğal yöntem



Zencefil tam bir antioksidan kaynağıdır. Bu yüzden antioksidan içeriği yüzdeki kırışıklıklara çok iyi gelmektedir. Yüzde ve özellikle alın bölgesinde oluşan ince çizgiler zencefilin antioksidan olmasından dolayı rahatlıkla kullanılabilir. Uygulanması da oldukça basittir. Sadece bir kaşık bal ile bir miktar zencefil iyice karıştırılır. Bu karışım da yüze uygulanır. Yaklaşık bir saat kadar bekledikten sonra da soğuk su ile yıkanır.



Yüzün kırışmaması için yapılabilecekler nelerdir?



Yüz kırışmasında en çok etkili olan şey genlerden sonra güneş ışınlarıdır. Güneş ışınları ciltte kırışıklık yapar. Hatta uzun süreli ve düzenli güneş ışınlarına direkt maruz kalma kısa sürede kırışıklık oluşumunu destekleyebilir. Bu yüzden öğlen 13.00 ila 15.00 arası doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınmamalı. Bu saatlerde yaz aylarında mutlaka koruyucu bir güneş kremi kullanılmalıdır. Güneş kreminin faktöriyeli de çok önemlidir.



Yüksek miktar faktöriyel ile daha iyi bir koruma sağlanır. Yüzdeki kırışıkların bir diğer nedeni ise nem oranıdır. Yüz bölgesi düzenli aralıkla ile nemlendirilmelidir. Yüz kırışıklığına ne iyi gelir başlığı altında en iyi verilebilecek cevap nemlendiricidir. Yüz nemlendiricisi su bazlı olduğundan dolayı gün içerisinde cildin nefes almasını sağlar.



Nemlendiricilerin içerisindeki faydalı yağlar da bunu destekler. Güneş kremi ve nemlendirici bu anlamda harika bir kombindir. Buna ek olarak vücudun bol bol suya ihtiyacı vardır. Özellikle yaz aylarında vücut su kaybettiğinden bol bol su içmek ciltteki kırışıkların daha yavaş oluşmasını sağlayabilir.