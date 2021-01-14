Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Yüz kırışıklığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Yüzün kırışmaması için yapılabilecekler
14.01.2021 - 17:57 |

Yüz kırışıklığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Yüzün kırışmaması için yapılabilecekler

Yüz kırışıklıkları ileri yaşlarda sık sık karşılaşılan bir durumdur. Bu durumun bazılarında daha hafif geçtiği de görülüyor ancak bu durumu yok etmenin yolları nelerdir? Yüz kırışıklıklarına neden olan etmenleri öğrenebilir, bunlardan kaçınabilirsiniz. Ayrıca bazı doğal yöntemler ile yüz kırışıklığını azaltmak da mümkündür. Tüm bu yöntemleri sizin için derledik.

Yüz kırışıklığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Yüzün kırışmaması için yapılabilecekler
ABONE OL

Yüz kırışıklığı problemi genetik olsa da bazı önlemler alınabilir. Yüzün yapısı incelendiğinde kolajen adı verilen bazı maddelere rastlanır. Bunların yenilenmesi gereklidir. Yenilenmediği taktirde de kırışıklıklar meydana gelir. Bu kolajen miktarı bazı yöntemler ile arttırılır.

Yüz kırışıklığına ne iyi gelir?

Kırışıklıkların bir sebebi de E vitamini eksikliğidir. E vitamini doğrudan yüze de uygulanabilir. E vitamininin oldukça yüksek olduğu üzüm çekirdeği bu yöntem ile kullanılabilir. E vitamini dışında üzüm çekirdeğinde Omega 3, 6 ve 9 da bulunmaktadır. Tüm bu besleyici yağlar sayesinde kırışıklık görünümü azalabilir. Ezilen üzüm çekirdekleri sıvı haline getirilip yüze uygulanır.

Yüz kırışıkları için pratik ve doğal yöntem

Zencefil tam bir antioksidan kaynağıdır. Bu yüzden antioksidan içeriği yüzdeki kırışıklıklara çok iyi gelmektedir. Yüzde ve özellikle alın bölgesinde oluşan ince çizgiler zencefilin antioksidan olmasından dolayı rahatlıkla kullanılabilir. Uygulanması da oldukça basittir. Sadece bir kaşık bal ile bir miktar zencefil iyice karıştırılır. Bu karışım da yüze uygulanır. Yaklaşık bir saat kadar bekledikten sonra da soğuk su ile yıkanır.

Yüzün kırışmaması için yapılabilecekler nelerdir?

Yüz kırışmasında en çok etkili olan şey genlerden sonra güneş ışınlarıdır. Güneş ışınları ciltte kırışıklık yapar. Hatta uzun süreli ve düzenli güneş ışınlarına direkt maruz kalma kısa sürede kırışıklık oluşumunu destekleyebilir. Bu yüzden öğlen 13.00 ila 15.00 arası doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınmamalı. Bu saatlerde yaz aylarında mutlaka koruyucu bir güneş kremi kullanılmalıdır. Güneş kreminin faktöriyeli de çok önemlidir.

Yüksek miktar faktöriyel ile daha iyi bir koruma sağlanır. Yüzdeki kırışıkların bir diğer nedeni ise nem oranıdır. Yüz bölgesi düzenli aralıkla ile nemlendirilmelidir. Yüz kırışıklığına ne iyi gelir başlığı altında en iyi verilebilecek cevap nemlendiricidir. Yüz nemlendiricisi su bazlı olduğundan dolayı gün içerisinde cildin nefes almasını sağlar.

Nemlendiricilerin içerisindeki faydalı yağlar da bunu destekler. Güneş kremi ve nemlendirici bu anlamda harika bir kombindir. Buna ek olarak vücudun bol bol suya ihtiyacı vardır. Özellikle yaz aylarında vücut su kaybettiğinden bol bol su içmek ciltteki kırışıkların daha yavaş oluşmasını sağlayabilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda alacağınız destekler sizi iyi hissettirecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yenilik yapmak isteyeceğiniz zamanlardasınız. Gün içinde üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Hayalini kurduğunuz konularda hazırlıklar yapmaya başlamak size keyif verecektir. İkili ilişkilerde çatışmalar meydana gelebilir. Sakin tavrınızı korumanız size güç kazandıracaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için hevesli olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha rahat anlayıp organize olacağınız zamanlar var. Bazı ilişkilerinizde kopmalar olabilir. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün kendi felsefinizi karşınızdakine anlatmak için güçlü bir duygu hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe içinde olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmeniz gereken bir gündesiniz. Banka işlerinizi halletmeniz için uygun zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda yenilenme içine girebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde acele etmeden karar vermeniz sizin için daha iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bazı konulara daha toleranslı yaklaşmanız gerekebilir. İkili ilişkilerinizde farkındalığınız artabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Gün içinde denge ve uyum arayışında olacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konuları ihmal etmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma ortamınızda sorumluluklarınızın yoğunlaştığı bir gün olabilir. Gün içinde hizmet aldığınız kişilerle ilişkinize dikkat etmenizde fayda var. Sizi yıpratan konuları akışa bırakmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınız var ise, ihmal etmemeye çalışın. Gün içinde yapacağınız plan programlar sizi rahatlatacaktır. İş arkadaşlarınızla organize olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha rahat risk alabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde karar alabilir, bazı konuları daha kolay idrak edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişe ait konular tekrar önem kazanabilir. İkili ilişkilerinizde sabırlı davranmaya özen gösterin, farkındalığınızı arttırın. Bugün sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Beklentilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli zamanlar sizi bekliyor. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerde kopmalar olabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Gün içinde yeni haberler alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla program yapmak için uygun zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız parasal değişiklikler sizi rahatlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde farkındalığınızın artacağı olaylar yaşanabilir. Çatışmalara karşı dikkatli olunması gereken zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sorumlu olduğunuz konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda değişiklikler yapacağınız zamanlar olabilir. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir. Gün içinde çatışmalardan uzak durun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi hapseden koşullar oluşabilir. Gizli kalmış durumlardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde fazla kabullenir olduğunuzu düşünebilirsiniz. Karşınızdaki kişi sizi çatışmaya sürükleyebilir. Kendinizi tamamlanma ve olgunlaşma içinde bulabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinKovid-19 ve nörolojik problemler
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluMutsuz bir ilişkiyi neden bitiremeyiz?
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluKabızlık hakkında doğru bilinen yanlışlar
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirZonklayan diş ağrısında ne yapılmalı?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaOğlak Yeniayı ve burçlara etkileri
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşA'dan Z'ye vitamin rehberi
Filiz Has
Filiz HasEn iyi sarı renk kombinleri
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluO artık bir yayıncı
Betül Yergök
Betül YergökOlumlamalar değişmeye yetmez
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluKıskançlık ve haset enerjisi
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dikiş izi nasıl geçer? Ameliyat izlerini geçirmenin yolları nelerdir?

Dikiş izi nasıl geçer? Ameliyat izlerini geçirmenin yolları nelerdir?

Çocuklarda burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde kolay tedavi yöntemleri

Çocuklarda burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde kolay tedavi yöntemleri

Ayak uyuşması (karıncalanma) nasıl geçer? Ayakta uyuşma neden olur, nasıl engellenir?

Ayak uyuşması (karıncalanma) nasıl geçer? Ayakta uyuşma neden olur, nasıl engellenir?

Ağda yanığı nasıl geçer, ne iyi gelir? Sir ağda yanığına karşı bitkisel çözümler

Ağda yanığı nasıl geçer, ne iyi gelir? Sir ağda yanığına karşı bitkisel çözümler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet