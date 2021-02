Yüz Maskesi Tarifleri: Evde Yüz Beyazlatma, Temizleme Ve Bakım Maskesi Nasıl Yapılır?

Yüz maskeleri, uygulama sonrasında; cildin ihtiyacı olan bakımı yoğun bir biçimde vermektedir. Genel olarak pahalı kozmetik ürünlerinden oluşan maskeler yerine, evde kolayca kendi maskenizi yapabilirsiniz.



Mat Ve Yoğun Ciltler İçin Bakım Maskesi Nasıl Yapılır?



Her derde deva olan 1 çorba kaşığı yoğurdun içerisine, 1 tatlı kaşığı bal ve rendelenmiş salatalık ekleyerek karıştırın. Daha sonra karışımı cildinize sürüp 10 dakika kadar bekletin. Yıkadıktan sonra cildinizin nemlendiğini fark edeceksiniz. Ayrıca bu karışım zamanla uygulandığında cildinizin yenilenmesini ve canlanmasını sağlayacaktır.



Kuru Ciltler İçin Bakım Maskesi Nasıl Yapılır?



Avokado meyvesi nemlendirici özelliğe sahiptir. Yarım avokado içerisine bir avuç kadar yulaf karıştırın. İçerisine 1 yemek kaşığı bal ekleyin. Cildinize sürüp 10 dakika kadar beklettikten sonra iyice yıkayın. Bu karışım cildin su depolarını dolduracak ve aynı zamanda bir nem kalkanı olacaktır.



Gözenek Sıkılaştırmak İçin Bakım Maskesi Nasıl Yapılır?



Bir adet yumurtanın beyazına, 1 çay kaşığı bal ve bir çay kaşığı limon suyu ekleyin. Karışımı yüzünüze uygulayın ve kurumasını bekleyin. Daha sonra iyice durulayın. Yumurta toparlayıcı bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda bu maske makyaj öncesinde yapılabilecek en ideal maskedir. Gözeneklerinizin sıkılaştığını daha ilk uygulamada fark edeceksiniz.



Akne Ve Sivilce Lekeleri İçin Bakım Maskesi Nasıl Yapılır?



Cildinizdeki lekeler için zerdeçal tozu mucizevi bir yardımcıdır. Bir yemek kaşığı zerdeçal tozunun içerisine macun kıvamına gelene dek aloe vera ekleyin. Daha sonra bir fincanın yarısı kadar süt ile karıştırın. Cildinize sürdükten sonra 5 dakika kadar bekleyin. Zerdeçal cildinizde daha fazla kalırsa rengini verecektir. Bu yüzden dakikayı kaçırmamaya özen göstermelisiniz. 5 dakika sonunda iyice durulayın. Her gün uygulayacağınız bu maske cildinizdeki lekelerin yok olmasını sağlayacaktır.



Peeling Bakım Maskesi Nasıl Yapılır?



Cildinizin ölü deriden arınması, tazelenmesi hatta kıl dönmelerini engellemek adına peeling bakımına ihtiyaç duyar. 1 yemek kaşığı kadar esmer şekerin içerisine, yarım rendelenmiş salatalık, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı bal ekleyin. Bu karışımı banyo yaparken, sıcak su cildinizi yumuşattıktan sonra, hafif masaj yaparak uygulayın. Daha sonra durulanın. Karışım cildi yormadan yenileyecektir.



Yağlı Ciltler İçin Bakım Maskesi Nasıl Yapılır?



Eğer yağlı bir cilde sahipseniz bundan kurtulmak oldukça basittir. Yağlı ciltlerin en büyük dermanı muzdur. Muz, cildinizdeki sebumu dengeleyecek ve fazla yağın oluşmasını engelleyecektir. Antiseptik özelliğe de sahip olan muzu soyun ve bir kapın içerisinde ezin. Üzerine bir yemek kaşığı bal ekledikten sonra macun kıvamına gelene dek karıştırın. Maskeyi cildinize uyguladıktan sonra 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra iyice durulayın.



Ödem Atıcı Cilt Bakım Maskesi Nasıl Yapılır?



Ödemlerden dolayı çekilen sıkıntılar herkesin sorunudur. Fakat ödemlerden kurtulmanın oldukça kolay yolları olduğunu bilmelisiniz. Kan dolaşımını hızlandıran kahve burada yardımınıza yetişiyor. İki yemek kaşığı yoğurdun içerisine, 1 yemek kaşığı kahve ve bir çay kaşığı zerdeçal ekleyerek karıştırın. Daha sonra bu karışımı bütün cildinize banyo öncesinde sürün. 10 dakika kadar bekledikten sonra yıkanmaya başlayabilirsiniz. Karışım cildinizin dinlenmesini ve toksinlerden arınmasını sağlar.



Akne Ve Sivilceler İçin Bakım Maskesi Nasıl Yapılır?



Akne ve sivilceler çıktığı anda müdahale etmek her zaman en doğru olandır. Bunun için, antiseptik özelliğe sahip olan korumaya sahip olan yüz maskesi gereklidir. Bir yemek kaşığı elma sirkesinin içerisine, bir tatlı kaşığı aloe vera jeli ve 1 tatlı kaşığı bal katıp karıştırın. Karışımın içerisine etkisini arttırmak için çay ağacı yağı ekleyebilirsiniz. Cildinize uyguladıktan sonra 10 dakika kadar bekletip durulayın. Cildiniz akne ve sivilcelerden arınacaktır.



Doğal Yollarla Cilt Beyazlatma Yöntemleri Nelerdir?



Cilt, güneş ışınlarının etkisi ile ya da yaş alma gibi durumlarda zaman içerisinde koyulaşabilir. Koyu tonlarda bir ciltten kurtulmanın yolu da doğal yollardan geçer. Evde olan malzemelerden faydalanarak cildinizi beyazlatabilirsiniz.



Saf Yoğurt ile Cilt Beyazlatma Maskesi Nasıl Yapılır?



Beyaz ve lekesiz bir cilde sahip olmanın yolu yoğurttan geçmektedir. Sağlığımız için pek çok faydası olan yoğurdun cilde sağladığı faydalarda saymakla bitmez. İçerisinde bulunan laktik asit cilt renginin açılmasını sağlar.



Akşamüzeri cildinizi iyice temizledikten sonra, cildinize doğal yoğurt sürün ve kuruyup çatlayana dek bekletin. Marketten aldığınız yoğurtlar yerine ev yapımı yoğurt kullanmak çok daha etkili olacaktır. Bu işlemi 15 gün boyunca kesintisiz tekrarlayın. Düzenli uygulamalarda cilt renginizdeki ton farklılığına şahit olacaksınız.



Limon ile Cilt Beyazlatma Maskesi Nasıl Yapılır?



Pek çok hastalığın tedavisi olan limon, her derde deva olduğu gibi cildin beyazlamasına da yardımcı olur. Neredeyse her doğal maskenin malzemesi olan limona hiçbir şey ilave etmeden de kullanabilirsiniz. Fakat daha etkili bir yöntem uygulamak istiyorsanız; bir çay kaşığı limon suyunun içerisine, 1 çay kaşığı zerdeçal ve bal ekleyin. Karışımı cildinize uyguladıktan sonra ince selpak parçalarını yüzünüze yapıştırın. Selpaklar kuruduktan sonra çıkarın ve iyice durulayın. Tarifi her 15 günde bir kez yapmanız yeterli olacaktır.



Pirinç ile Cilt Beyazlatma Maskesi Nasıl Yapılır?



Pirinç maskesi özellikle Japon kadınları tarafından kullanılmaktadır. Bir avuç pirinci küçük bir tencereye koyun. Daha sonra üzerine pirinçler kaybolana dek su ekleyin ve iyice haşlayın. Pirinçler yumuşadıktan sonra soğumasını bekleyin. Pirinç tanelerini sudan süzün ve bir pamuk yardımı ile suyunu cildinize uygulayın. 15 dakika kadar bekletin ve önce sıcak daha sonra soğuk su ile durulayın.



Cilde Uygulanabilecek Rahatlatma Yöntemleri Nelerdir?



Gün içerisindeki yorgunluk, bunalım ve stres tamamen cildinize yansır. Bunun yanı sıra hava koşullarının etkisiyle de cildiniz canlılığını kaybedebilir. Akşamları eve geldiğinizde tüm bu etkenlerden uzaklaşmak ve cildinizi rahatlatmak için bazı önerileri uygulayabilirsiniz.



Salatalık ile cildinizi dinlendirin;



Dolaptan çıkaracağınız soğuk bir salatalığı yuvarlak yuvarlak kesin ve gözleriniz dahil olmak üzere alnınıza, yanaklarınıza, çenenize yarleştirin. 20 dakika kadar bekletin ve daha sonra salatalıkları bir kenara koyup suyuyla masaj yapın. Bu uygulama hem cildinizin arınmasını sağlayacak hem sizi ferahlatacak hem de cildin yenilenmesini sağlayacaktır.



Çay ile cildinizi dinlendirin;



Sallama ya da demleme fark etmeksizin çay poşetlerinizi atmak yerine, suyunu sıktıktan sonra bir peçetenin üzerinde soğutun. Daha sonra poşetleri gözlerinize yerleştirip 10 dakika kadar bekletin. Gözleriniz iyice dinlenecek ve diğer etkenlerden arınacaktır. Ayrıca göz kuruluğu ve çapaklanma gibi rahatsızlıklara da iyi gelir. Kullandığınız çay poşetleri ile cildinize masaj yapabilirsiniz.



Domates ile cildinizi dinlendirin;



Domates, mineraller bakımından oldukça zengin bir sebzedir. Aynı zamanda cildinizi temizler ve sıkılaşmasını sağlar. Domatesin suyunu sıkıp yüzünüze sürün ve uyuyun. Gece boyunca cildinizde kalan domatesi sabah yıkayın.



Elma Sirkesi ile cildinizi dinlendirin;



Elma sirkesi hiçbir karışıma dahil edilmeden de cildinizin temizliğinde kullanılabilir. Pamuk yardımı ile elma sirkesini cildinize uygulayın. En az yarım saat beklettikten sonra yatmadan önce yıkayın. Özellikle makyaj yapan biriyseniz, cildinizi makyajdan arındırdıktan sonra mutlaka elma sirkesi ile gözlere değdirmeden temizleyin. Cildinizin toksinlerden arınmasını, temizlenmesini ve lekelerden kurtulmanızı sağlayacaktır.