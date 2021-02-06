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06.02.2021 - 04:24 |

Yüz Temizleme Maskesi Tarifi: Evde Siyah Nokta Ve Yüz Temizliği İçin Maske Nasıl Yapılır?

Siyah noktalar neredeyse her insanın sorunlarından birisidir. Siyah nokta özellikle burun üstünde çıkan bir cilt sorunudur. Siyah nokta ile baş eden kişiler bunlardan kurtulabilmek için çeşitli birçok maske denerler. Siyah noktanın geçmesi için onlarca maske vardır ancak hepsi herkeste işe yaramaz. Siyah nokta için yapılan maskelerden bazıları çok yararlıdır. Peki yüz temizleme maskesi nasıl yapılır? Evde siyah nokta ve yüz temizliği için maske nasıl yapılır? İşte ayrıntılar.

Yüz Temizleme Maskesi Tarifi: Evde Siyah Nokta Ve Yüz Temizliği İçin Maske Nasıl Yapılır?
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Siyah noktalar, her insan için oldukça sinir bozucu bir durum olmakla beraber kötü bir görünüme de sebep olmaktadırlar. Siyah nokta oluşumunun en fazla görüldüğü cilt tipi yağlı ciltlerdir. Bunun yanı sıra ergenlik dönemi, hormonal bozukluklar, adet dönemi, sıklıkla makyaj yapmak, cildin kirlenip devamlı temizlenmemesi, stres gibi durumlar siyah nokta oluşumunu tetiklemektedir.

Yüz Temizleme Maskesi Tarifi

Yüz temizleme maskesi tarifi için pek çok öneri bulunmaktadır. Bununla beraber yüz temizleme maskesi tarifinin yapılması adına gereken malzemeler; Türk kahvesi, diş macunu ve maden suyu ve kullanılmamış bir diş fırçası gereklidir.

Bir çay kaşığı diş macunu ile bir çay kaşığı kadar Türk kahvesi bir araya getirilerek üzerine maden suyu ilavesi yapılır. Daha sonra macun kıvamını alıncaya dek karıştırılır. Yapılan maske, siyah noktanın yer aldığı yere sürülür. Bununla beraber kullanılmamış diş fırçasıyla nazikçe bir dakika kadar ovalanır. İşlem bittikten sonra ılık suyla durulanmalıdır.

Evde Siyah Nokta ve Yüz Temizliği İçin Maske Nasıl Yapılır?

Balın hem antibakteriyel hem de temizleyici özelliği bulunur. Bu yüzden de bal ve limon suyu birlikteliği, evde siyah nokta ve yüz temizliği için sıklıkla kullanılır. Limon suyu ve balın maskesi yapımı için; 1 tatlı kaşığı ile yarım limon suyu bir araya getirilerek karıştırılır ve temizlenen problemli yere sürülür. Yarım limonun üzerine bal dökülerek de problemli bölgeye direkt olarak limonla ovma işlemi yapmak da mümkündür. 20 dakika boyunca bekletilen maske, soğuk su ile yıkanarak durulanmalıdır.

Evde siyah nokta ve yüz temizliği için yeşil çayın da kullanılması çok faydalı olacaktır. Yeşil çay, günde tüketilen bir çay olmakla beraber pek çok kozmetik alanda da kullanılmaktadır. Bununla beraber aktarlardan alınan yeşil çay, havan içerisinde ezilip toz haline getirilmelidir. 1 çorba kaşığı yeşil çay, macun kıvamını alana kadar azar azar çay kaşığı ucu tuz ve limon suyu eklenerek maske kullanıma hazır hale getirilmelidir. Kıvamı alan maske, temizlenen problemli bölgeye sürülmelidir. Daha sonra 15 dakika bekletilen maske soğuk suyla durulanmalıdır.

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