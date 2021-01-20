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20.01.2021 - 02:21 |

Yüz Temizliği Nasıl Yapılır? Evde Yüz Temizleme İçin Bazı Öneriler

Pürüzsüz, parlak, canlı ve sağlıklı bir yüze sahip olabilmenin ilk adımı, doğru cilt temizleme alışkanlığından geçer. İnsan yüzü, sürekli olarak toza ve kirlere maruz kalır. Bununla beraber sivilce ve aknelerin oluşumu mümkündür. Temiz bir yüze sahip olmak için evde yüz temizleme önerileri vermek faydalı olacaktır. Peki, yüz temizliği nasıl yapılır? Evde yüz temizlemek için öneriler nelerdir? İşte ayrıntılar.

Yüz Temizliği Nasıl Yapılır? Evde Yüz Temizleme İçin Bazı Öneriler
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Sivilce ve akneler; hem yüzün görünümü hem de sağlık bakımından kötü görüntülere neden olmasından ötürü oldukça önemli konuların başında yer almaktadır. Yüzdeki sivilce ve aknelerden kurtulmak adına yüzün yapılan bakımlar aksatılmamalı ve cildin her daim temiz tutulmalıdır. Yüze bakım yapılırken tercih edilecek olan sabunun pH değerinin mutlaka olarak 5.5 olması gerekmektedir. Bunun nedeni yüzde sivilce ve akne oluşmasına neden olan en önemli etmen yağlı yapının yüz üzerinde yok edilmemesidir.

Yüzde yer alan yağlı halin önlenmesi adına ve yok edebilmek adına cilt olabildiğince temiz tutularak, devamlı suyla temizlenmeli, yıkanmalıdır. Bu durumun alışkanlık haline getirilmesi gerekir. Ev dışında kalınması ile beraber cilt temizliği yapılırken yüzde makyaj bulunuyorsa, makyaj temizlenmelidir. Temizlik işlemi ise yağsız olan ürünler ile yapılmalıdır.

Yüz Temizliği Nasıl Yapılır?

Cilt temizliği hakkında en fazla bilinen ve herkes açısından kullanılan ilk metot, salatalıktır. Salatalık ile yapılan yüz temizliği, olumlu etkisini oldukça kısa vakitte göstermektedir. Maske içerisine ek şekilde badem yağı konulduğu zaman etkisi oldukça kısa zamanda ortaya çıkmaktadır. Faydalı ve doğal olan salatalık, badem ikilisi cildi hem tazeler hem de temiz bir görünüme katkı sağlar.

Evde hazırlanmış olan badem sütü ve salatalık maskesi ile banyoda duş aldıktan sonra yüze masaj yapıp uygulamak gerekir. Ovalama işi, parmaklar ile baskı yapıp iyice yedirilmelidir. Tüm maskenin yüze iyice yedirilmesi ve tam olarak temas etmesi sağlanmalıdır.

Evde Yüz Temizleme İçin Bazı Öneriler

Evde yüz temizleme adına bazı önerilerin verilmesi, yüz bakımına önem veren herkes açısından yararlı olacaktır. Bununla beraber evde yüz temizleme adına öneriler aşağıdaki gibi olacaktır;

- Kişi yüzünü durularken ılık su kullanmalıdır. Bunun nedeni; soğuk suyun kirleri çözmeyi engelleyeceği ve atılmasını önleyeceğinden kaynaklıdır. Sıcak su ise cildi kurutabilir.
- Yüzün bakımı yapıldıktan sonra, kullanılan bakım malzemesinin birikintisi kalmayacak biçimde yıkanmalı ve mutlaka olarak yumuşak bir havlu ile kurulanması gerekir. Bunun yanı sıra son etapta nemlendirme ürünleri ya da tonikler tercih edilmelidir.
- Yüz bakımı adına doğal metotlar kullanılırken öncelikle boyun ve yüz kısmına su sürüp cildin yumuşatılması önemlidir. Bunun yanı sıra daha öncesinde eller iyice yıkanmalıdır. Elin yerine lif veya sünger kullanılacaksa temiz olmaları oldukça önemlidir.
- Cilt tipi her ne olursa olsun, yüzün gün içerisinde 2 kez temizlemek yeterli olacaktır. Daha sık yapılan yüz bakımı ile cildin doğal yağ dengesinin bozulması olasıdır.
- Cilt bakımı için özellikle gece saatlerinde sivilce gibi problemlerin önlenmesi amacıyla cilt temizliği yapmak en uygun saatler olarak belirtilebilir.
- Yüz bakımı için ideal ürün tercih edildikten sonra, ürünle temizlemek adına dairesel hareketler ile uygulamalar yapılmalıdır. Bununla beraber fazla sert davranmamak önemlidir. Yüzün fazla ovulması; gözlerin etrafını ve ağız kenarlarını tahrip edebilir. Bu yüzden bu konuya dikkat etmek oldukça önemlidir.
- Yüz temizleme makinesi gibi pek çok ürünler oldukça popüler hale gelmiştir. Bununla beraber formüllerin uygulanması adına yüz temizleme makineleri kullanılamıyorsa sadece parmak uçları yeterli olacaktır.
- Cilt türüne uyumlu biçimde ürünlerin tercih edilmesi, yüz bakımı yapmanın kendisi kadar önemli bir konudur. Cildin sabun ile temizlenmesi yüzün sertleşmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra yağlı ürün kullanmak, cildin gözeneklerinde tıkanmaya neden olabilir. Hassas ciltlere sahip olan kişiler, parfüm ve alkol içermeyen ürünleri tercih etmelidir. Bu tür konulara dikkat etmek yüz bakımı için önemli faktörlerdir.

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