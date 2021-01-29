Yüzdeki kızarıklık nasıl geçer? Kızaran yüz için doğal cilt bakımı önerileri

Ciltte oluşan kızarıklıklar genel olarak uygun temizleyiciler ve uygun kozmetik ürünleri kullanarak geçirmek mümkün olmaktadır. Ancak bazı cilt kızarıklıkları için ilave yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.



Yüzdeki kızarıklık nasıl geçer?



Yüzdeki kızarıklığa sebep olarak birçok etmen bulunur. Bunların içerisinde tüylerin alınması, cilt travmaları, yara izleri, güneş yanıkları ve sivilce izleri bulunur. Bu kızarıklıkların geçirilmesi için ise kullanılabilecek doğal yöntemler şunlar olmaktadır.

Yüzdeki kızarıklık için kullanılabilecek en etkili ve en kolay yöntemlerin başında aloe vera jeli gelmektedir. Bunun için bitkinin yapraklarının içerisindeki jelin problemli bölgeye sürülmesi yeterli olmaktadır. Ayrıca yüz bakım rutinlerinin içerisine de eklenebilmektedir.

Yüzdeki kızarıklıkların geçmesini sağlayan bir diğer yöntem ise yeşil çay olmaktadır. Yeşil çayın içerisinde bulunan maddeler damarların büzüşmesini sağlar ve antienflamatuar özellikleri bulunmaktadır.

Hindistan cevizi yağıda kızarıklık problemlerinin yatıştırılması için kullanılmaktadır. Ancak ciltte akne mevcut ise bu bölgelere sürülmemesi gerekmektedir. Çünkü Hindistan cevizi yağı yağlanmayı arttıracaktır.

Yüzdeki kızarıklığa sebep olan birçok problemin çözümü için yulaf kullanmak mümkün olmaktadır.

Son olarak soğutulmuş salatalık hem cildin yatışmasını hem de kızarıkların giderilmesini sağlar. Bunun için soğuk salatalık dilimlerinin yüzde 15-20 dakika bekletilmesi yeterli olacaktır.

Kızaran yüz için doğal bakım önerileri



Kızaran yüzler için doğal bir şekilde cilt bakımını gerçekleştirmek, cildin irrite olmasını en az seviyeye indirmektedir. Elbette ki bunun için kızarıklığa sebep olan hastalığın teşhis edilmesi ve buna yönelik tedavinin yapılması gerekmektedir. Bunların yanında uygulanacak cilt bakımlarının doktorun bilgisi dahilinde olması gerekmektedir.

Yüzdeki kızarıkların geçmesi için uygulanacak yöntemlerin başında, yulaf maskesinin düzenli olarak uygulanması bulunur. Bunun için yulaf ezmesinin içerisine su katılarak macun kıvamına getirilmesi ve yüze uygulanması gerekmektedir.

Papatya ve salatalık ile yapılan maskede yüzdeki kızarıklıklar için doğal çözümlerden birisi olmaktadır. Bunun için kurutulmuş papatya, salatalık, süt ve aloe vera jeli gereklidir. Daha sonrasında ise salatalıkların blenderdan geçirilip 5 çorba kaşığının sütün içerisine karıştırılması gerekmektedir. Daha sonra bu karışımın içerisine 1 tatlı kaşığı aloe vera eklenmelidir. Son olarak ise 1 tatlı kaşığı papatyanın eklenmesi gerekmektedir. Bu karışım yüze pamuk yardımıyla uygulanmalıdır.

Yüzdeki kızarıklığın sebepleri nelerdir?



Yüz kızarıklığı ne yazık ki her zaman duygularımızı göstermezler. Bazı durumlarda hastalığın belirtisi olarak da görülmektedir. Yüz kızarıklığına sebep olan bir diğer etmen ise çevresel faktörler olmaktadır.

Oda sıcaklığında ki değişimler,

Diyabet,

Alerji,

Gül hastalığı,

İlaçlar,

Baharatlı yiyecekler,

Karsinoid sendromu,

Kılcal damarların genişlemesi,

Sıcak ya da soğuk hava,

Güneş yanıkları,

Akne problemleri