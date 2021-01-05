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05.01.2021 - 12:58 |

Yüzdeki lekeler nasıl geçer? Cilt lekelerine ne iyi gelir? Doğal ve etkili çözümler...

Yüzdeki lekeler zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Bizler de yüzdeki lekeler nasıl geçer? Cilt lekelerine ne iyi gelir? Doğal ve etkili çözümler nelerdir gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

Yüzdeki lekeler nasıl geçer? Cilt lekelerine ne iyi gelir? Doğal ve etkili çözümler...
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Çoğunlukla boyun çizgisi, yüz ve ellerde lokalize olan koyu lekeler yaşlanma ile ilişkilidir ve çirkin olarak kabul edilir. Fakat bir kısmı tedavi edilebilir.

Yüzdeki lekeler nasıl ortaya çıkıyor?

Sözde yaşlılık veya güneş lekeleri ile ilgili olarak, bunlar aşırı güneş ışığının işaretidir ve genellikle kırklı yaşlarda ortaya çıkar, aşırı güneş ışığına maruz kalmışsa daha erken de olabilir. Kahverengi lekeler, cildin pigment hücresindeki melanosit bozukluğundan kaynaklanır. Bu aşırı melanin üretimi, UV maruziyeti (lentigo), hormonal bozukluklar, yaşlanma gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır.

Kahverengi yaşlılık lekeleri açık tenlerde daha yaygındır ve genellikle güneşe en çok maruz kalan bölgelerde ortaya çıkar. Bu kahverengi yaşlılık lekelerini tedavi etmek için, önemlerine ve yoğunluğuna bağlı olarak, bazıları kozmetik bir doktordan veya bir dermatologdan yardım almayı tercih ederken, bazı kadınlar kozmetik ürünlere yönelirler.

Yüzdeki lekeler nasıl geçer?

Kahverengi lekelerin tedavisi sağlık üzerinde hiçbir etkisi olmadığı için zorunlu değildir, ancak genellikle estetik bir sorun teşkil ederler. Herhangi bir tedaviden önce mutlaka unutulmaması gereken bu kahverengi lekelerin izlenmesi gerekmektedir. Kenarlar düzensiz hale gelirse veya evrimleşiyor gibi görünüyorsa (renk değişikliği, kanama, kalınlaşma vb.), melanoma dönüşüp dönüşmediğini kontrol etmek için bir uzmana danışmak önemlidir.

Koyu lekelerin daha soluk görünmesini sağlamak için birçok renk açıcı krem mevcuttur . Bazıları bitki özleri içeren kozmetik kremlerdir ve reçetesiz satılır. Pigmentasyona Bu aktif ekstreler içerir. C vitamini, azelaik asit, kojik asit tercih edilebilir.

Lazer, melanositleri ve dolayısıyla melanin içeren hücreleri yok ettiği ve böylelikle lekeleri yavaş yavaş yok ettiği için dermatologlar tarafından önerilen bir çözümdür. Bu hiperpigmente hücreler daha sonra küçük kabuklar şeklinde kaybolur. Bu tedavi, özellikle açık tenli kişilerin daha koyu bölgeyi daha iyi hedeflemesi için ve tercihen kışın, lazerin hareketini bozabilecek bronzlaşma riskinden kaçınmak için önerilir. Bir lazer seansından sonra güneşe maruz kalmamak gerekir.

Ciltte asit soyma, küçük kahverengi lekelerin giderilmesi için kullanılan çok yaygın bir tekniktir. Deride az ya da çok pul pul dökülmek üzere cilt üzerinde biriken bu asit birkaç dakika yerinde bırakılır ve kimyasal madde lekeyi yakarak bir kabarcık oluşumuna ve ardından bir kabuk oluşumuna neden olur. Kurutma kalıcı olarak çıkan lekeyi çıkarır. Teknik ağrısızdır, açık ten için önerilir ve sonrasında kendinizi güneşe maruz bırakmamalısınız.

Cilt lekelerine ne iyi gelir?

Kozmetik raflarda birçok koyu leke önleyici krem ve serum bulunmaktadır. Peeling ve depigmente edici aktif bileşenlerden oluşan, az ya da çok konsantre olan bu kozmetikler, lekelerin tedavisinde çok önemlidir ve tüm aşamalarda kullanılmalıdır. Önlemede, en hafif lekelerin tedavisinde ve estetik tedaviye ek olarak kullanılmalıdır.

Bu kozmetiklerin ağartıcı etken maddeleri lekelerin pigmentasyonunun yoğunluğunu azaltırken diğer etken maddeler cildin parlaklığını artıracaktır. Gün boyunca leke önleyici kremler ve serumlar kullanın. Bir seçenek olarak, rutininize peeling losyonları gibi gece bakımını ekleyin. Bir seçenek olarak, nazik peeling losyonları gibi gece bakımı yapabilirsiniz.

Lekelere karşı doğal ve etkili çözümler nelerdir?

Bitkisel yağların ve uçucu yağların yanında diğer etkili ve doğal çözümler bulunur. Bunu yapmak için bitkisel jojoba, çörek otu veya fındık yağı, iki damla çay ağacı esansiyel yağı ile karıştırın ve lekelerin üzerine sürün. Asil defne, limon otu veya lavantanın uçucu yağları da tavsiye edilir. Bunları dönüşümlü olarak kullanabilirsiniz.

Küçük bir pamuk topuyla veya elma sirkesine batırılmış bir kompresle lekelerin veya lekenin etkilediği bölgeye birkaç damla damlatın.

Toz haline getirilmiş, ezilmiş veya kullanıma hazır yeşil kil, yumuşak ve doğal tıbbın klasiklerinden biridir. Süper ince toz kil seçerseniz, suyla karıştırın. Kıvam yeterince pürüzsüz ve macun kıvamına geldiğinde lekenin üzerine uygulayın.

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