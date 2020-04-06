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06.04.2020 - 14:49 |

Yüzünüzü olduğundan daha ince gösterecek makyaj teknikleri

En çok aranan güzellik özelliklerinden birinin harika hatlara sahip bir yüz olduğu inkar edilemez. Yüz hatlarınızın göstermenin harika bir yolu, iyi tanımlanmış bir görünüm ve doğru yapılmış bir makyaj. İşte birkaç teknik ile daha ince bir yüze kavuşmanın sırları...

Yüzünüzü olduğundan daha ince gösterecek makyaj teknikleri

1. Koyu halkalardan kurtulun

İlk olarak, yüzünüzü makyajla nasıl inceltebileceğinizi öğrenirken, dikkatinizi başlamak için biraz beklenmedik bir noktaya çevirin: Göz altları! Gözlerinizin altındaki koyu gölgeler ince bir silüete katkıda bulunmayacağından, ışık yanılsaması yaratmanız gerekecek. Göz altı kapatıcıları ve pudralama yöntemi ile, göz altındaki koyuluklardan kurtulun.

2. Doğal kaşlar

Doğal görünümlü kaşların her zaman trend olmasının bir nedeni vardır. Sadece özelliklerinizi geliştirmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda doğal bir kaş, ince ve şekilli bir görünüm için yüzünüzün simetrisini de geliştirir.

3. Burun

İnce görünümlü bir yüz elde etmenin başka bir yolu mu? Burnunuzu şekillendirmek! Kitaptaki en eski numaralardan biri olarak bilinen bu teknik, yüzünüzü nasıl incelteceğinizi öğrenmeyi kolaylaştırır. Cilt tonunuzdan iki ton daha koyu bir renkte burnunuzun her iki tarafına inen kapatıcı uygulayarak başlayın. Burnunuzun köprüsünde, teninizden bir ila iki ton daha açık bir kapatıcı ile takip edin. Kesintisiz bir sonuç için çizgileri iyice dağıtın.

4. Aydınlatıcı

Aydınlatıcı yardımı ile elmacık kemiklerinizin şakaklarınıza yakın olan kısımlarını ve tepe noktalarını belirginleştirin. Bu sayede daha keskin çizgilere sahip olacaksınız.

5. Elmacık kemikleri

Elmacık kemiklerinin altına uygulayacağınız krem ya da toz yapıdaki bir bronzer, yüzünüzü yan bölgelerden şekillendirmeye başlayacak ve daha zayıf bir görüntü elde edeceksiniz.

 

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