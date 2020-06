Zamanı durdurun: Cildinizin yaşlanmasını bu yöntemler ile engelleyin

Zamanı yavaşlatın

Yaşlanma kaçınılmaz, yaşlandıktan sonra “antiaging” işlemler de mümkün. Ama çoğu zaman tüm metotlara rağmen zamanı geriye almak, hem de doğal bir görünüşe sahip olarak çok da kolay değil. Peki zamanı yavaşlatmaya ne dersiniz? Bunun için deri yaşlanmasındaki on özel noktayı aydınlatalım.

1. Nem



Deri, deri altı adeta bir çiçek bahçesi gibidir. Düzenli sulanması gerekir. Deri kuru kaldıkça daha hızlı yıpranır. Peki deri ve deri altı nemini nasıl sağlamak lazım?



a. İyi bir nemlendirici şart

Ürüne karar vermek için idealde bilgisayarlı deri analizi yapılmasında fayda var. Şayet kararsız iseniz bu takdirde normal çiltler için olan bir nemlendirici tercih edilebilir.



b. Yeterli su tüketimi önemli

Günlük aktivite miktarınıza bağlı olarak 2-3 litrelik su içilmesi sağlık bir deri metabolizması için önemli



c. Nem enjeksiyonu

Yılda bir veya iki kez yaptırdığınızda deri altı hidrasyonunu sağlayan bir uygulama, uygun dozda yapıldığında deri yaşlanmasında belirgin yavaşlatıcı özelliğe sahip. Kullanılan ürün, miktar ve yapılış şekli başarının anahtarı olacaktır.



d. Saf DNA enjeksiyonu

Saflaştırılmış DNA enjeksiyonları deri altının nemlenmesi, beslenmesi ve kolajen üretiminin tetiklenmesini eşzamanlı olarak sağlar.

2. Temizlik



Derinin düzenli olarak profesyonel temizliği, üst tabakaların üzerinde biriken partikülleri uzaklaştırır ve adeta derinin nefes almasını sağlar.

a. Profesyonel temizlik

Pandemi döneminde püskürtmeli veya vakumlu sistemler tercih edilmez. Bunun yerine manuel uygulamalar, maske ve fototerapiler ön plana çıkar.



b. Yüzeyel kimyasal peelingler

Meyve asitleri başta olmak üzere, nötrralize edilmiş asitler ile yapılacak hafifi peeling işlemeri yüzey temizliği için tercih edilir.



c. Nanolazer peeling.

Lazer yardımı ile gerçekleştirilecek yüzeyel peeling işlemleri hem üst tabakayı temizler hem de sağladığı uyarı ile derinin yenilenmesini sağlar. Bu uygulama aynı zamanda kollajen üretimini de arttırır.

3.Yararlı bakteriler

Bedenimizde kendi hücrelerimizin 10 katı kadar yaşayan baçkı canlıları barındırıyoruz. Bu canlı organizmaların yararlı olanlarına probiyoikler denilir. Probiyotikler sadece deri sağlığı için değil tüm beden fonksiyonlarımız için önemli.

a. Probiyotik takviyesi

Beşyüzün üzerinde yararlı mikroorganizma çeşidi var. Bunlardan deri için faydalı olanları ağızdan takviye olarak almak önerilir.



b. Probiyotikli kozmetikler

Probiyotikli kozmetik kullanımı genç, parlak, canlı bir deri görüntüsünde yararlı. Değişik markalara ait probiyotik destekli serum ve kremleri bulmak mümkün.

4.Kollajen



Deri ve deri altının elastikiyetini, diriliğini ve güzelliğini kollajen dokumuzun kalitesine borçluyuz. Ne yazık ki 20 li yaşların sonlarından itibaren derialtı kolajen miktarımız azalmaya başlıyor. Bunu yerine koyacak girişimler bu açıdan önemli.



a. Kolajen takviyesi

Kürler halinde kolajen takviyelerinin C vitamini ve hyaluronic asit ile birlikte alınması derimizin daha canlı olmasını sağlar.



b. Nanolazer peeling

Lazer yardımı ile gerçekleştirilecek yüzeyel peeling işlemleri hem üst tabakayı temizler hem de sağladığı uyarı ile derinin yenilenmesini sağlar. Bu uygulama aynı zamanda kollajen üretimini de arttırır.



c. Saf DNA enjeksiyonu

Saflaştırılmış DNA enjeksiyonları deri altının nemlenmesi, beslenmesi ve kolajen üretiminin tetiklenmesini eşzamanlı olarak sağlar.



d. BBL

Geniş spektrumlu ışık teknolojisi deri altına hasar vermeden uyarı sağlayarak yeni kollajen oluşumunu arttırdığı gibi DNA üzerindeki yaşlanmaya bağlı bozulmaları da kısmen geri çevirir. Bu nedenle genetik gençleşmedeki tek teknoloji olarak bilinir.



e. Yeni nesil radyo frekans

Yeni nesil radyo frekanslar eski teknolojilerden tamamen farklı. Bunlarda dokular daha saryaratmadan kolajen üretimini tetikliyorlar.



f. Kollajen indüksiyon tedavisi

Üç farklı ürün enjekte edildiklerinde değişen oranda kollajen oluşumunu tetiklemektedir. Kolajenin dükleyen bu enjeksiyon malzemeleri enjekte edildikleri bölgede deride kalınlaşma, elastikiyette artış ve genel deri kalitesinde artış sağlar.

5. Proteinler, mineraller ve vitaminler



Deri deri altının beslenmesi ve sağlıklı yapısı için önemli yapıtaşları var. Bunlar arasında vitamin, mineral ve proteinleri akılda tutmak gerekli.



a. Vitamin enjeksiyonlar. Başta C ve B vitamini olmak üzere deri altı vitamin enjeksiyonları deri yaşlanmasının yavaşlatılmasında faydalı gözüküyor.



b. Mineral enjeksiyonları. Çinko, Bakır, selenium gibi eser elemenlerin düşük miktardaki kombinasyonları derinin parlaklığı ve renginin açıklığı için yararlı.



c. Protein enjeksiyonları. DNA proteinlerinin verilmesi en çok tercih edilen yöntem. Bunlardan da saflaştırılmış proteinler daha başarılı sonuçlar veriyor.

6. Hyalüronik asit



Derimizin sağlıklı ve diri görüntüsünde rol alan önemli faktörlerden biri de içeriğindeki hyalüronik asit denilen şeker yapısındaki ana yapı taşı. Bu temel yapı taşı da 30'lu yaşlarla birlikte belirgin olarak azalmaya başlıyor. Bu nedenle eksilenleri yerine koymak yaşlanma sürecinin kontrolunde önemli.



a. Dolgudışı hyalüronik asit

Yılda bir veya iki kez yaptırdığınızda deri altı hidrasyonunu sağlayan bir uygulama. Uygun dozda yapıldığında deri yaşlanmasında belirgin yavaşlatıcı özelliğe sahip. Kullanılan ürün, miktar ve yapılış şekli başarının anahtarı.



b. Dolgu amaçlı hyalüronik asit

Hyalüronik asit dolgular yaş alma sürecinin iyi yönetilmesi ve güzelleşmedeki en önemli yol arkadaşımız. Dolguların kalitesi ve kullanış şekli çok önemli. Abartılı sonuçlardan kaçınmak için nokta lifting teknikleri tercih edilebilir. Destek noktalarına verilen dolgular hem eksilen hyalüronik asit açısından hem de derinin taşıyıcı desteğinin arttırılması açısından kritik.





7. Elastikiyet

Derimiz kolajen ve elastinlifleri yıpranması ile zaman içerisinde sarkmaya başlar. Bu karmaşık süreçte yumuşak dokuda azalama, deri altının yeterli beslenmemesi, neminin eksilmesi de rol oynar.



a. BBL

Geniş spektrumlu ışık teknolojisi deri altına hasar vermeden uyarı sağlayarak yeni kollajen oluşumunu sağlar, buna başlı olarak kaybolamaya başlayan esnekliği geri kazanmak olasıdır.



b. Danish Skin

Fraksiyonel bir tip laser olan bu teknolojide üst tabakadan yapılan atışla deri altına ulaşıp yaratılan hasarla sıkılaşma ve doku üretimi sağlanır.



c. Fibroblast kültürü

Kök hücre diye bilinse de gerçek adı fibroblast kültürü olan bu uygulamada kişiden alınan deri parçasından kollajen üreten hücreler ayıklanmakta ve yine kişinin kanından elde edilen büyüme faktörleri ile çoğaltılmaktadır. Yaklaşık 4-5 haftada çoğaltılan bu hücreler tekrar kişiye enjekte edilerek kollajen üreten hücre sayısında bir artış sağlanır.Böylelikle elastikiyet kazanımı elde edilir.



d. Strawberry Lift

İki farklı enerjiyi, düşük doz lazer ve sessiz ultrason, beraber kullanan bu teknoloji özellikle boyun bölgesi elastikiyet kayıplarında çok başarılı. Hem yağ tabakayı azaltıp hem de sarkıklığı azaltması nedeniyle özellikle İngiltere'de çok beğenilen bu teknoloji de elastikiyet denilince akıla gelen cihazlardan.



8. Yıpranmayı yansıtan duygular



Derimizde ve altında yıpranma süreci başladığında hemen yaşlı gözükmüyor uzama bize bir takım sinyaller vermeye başlıyor. Olmadığımız halde yorgun musun, üzgün müsün, veya kızgın mısın, sorularını almaya başladıysak bu yıpranmanın belirginleşdiğinin önemli bulgusu. Bu noktada artık mutlaka önlem almak lazım. Duyguların adeta olumsuzdan olumluya çevrilmesi mümkün ancak sıklıkla bir kombinasyon tedavisi ile. Tabi ki önce bir durum değerlendirilmesi lazım. Yani yaşınıza ve güzelliğinize bir check up yapmak gerekli.



a. Bilgisayarlı deri analizi

Güzellik ve yıpranma check upında en önemli unsurlardan biri. Deri ve deri altının özelliklerini skorlayan ve eş zamanlı olarak deri yaşını gösteren bu teknoloji ihtiyaçlarınızı belirlemede en önemli yol göstericilerden.



b. Facemotion analizi

Yüz tanıma teknolojileri kullanılarak yapılan bu değerlendirmede yüzdeki olumsuz ve olumlu duygular değerlendirilmekte ve yapılması gereken işlemler hakkında tavsiyelerde bulunulmakta. Bir Türk teknoloji firması tarafından gerçekleştirilmiş olan bu analiz hem Pratik hem de çok faydalı.



c. 3D volüm analizi

Üç boyutlu değerlendirmeler artık estetiğin vazgeçilmez bir parçası. Yapay zeka teknolojilerinin de kullanılması ile sadece derinin değil tüm katmanları değerlendirilmesi mümkün.



9. Renk

Derinizin eşit bir renge sahip olması onun sağlıklı olduğunun bir göstergesi olduğu gibi, değişik renk bozuklukları göstermesi de hem yıpranmanın bir kanıtı olduğu gibi aynı zamanda bazı hastalıkların da işareti olabilir.



a. BBL

Geniş spektrumlu ışık teknolojisi deri altına hasar vermeden uyarı sağlayarak yeni kollajen oluşumunu sağlar. Özel filtreler kullanıldığında bu teknoloji aynı zamanda yıpranmaya bağlı ortaya çıkan kahverengi lekelerin tedavisinde de kulllanılır. Özellikle yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan renk koyulaşmalarında çok etkin bir tedavidir.



b. Cosmelan

Yaşlanmadan daha çok güneş ve hormonların etkisi ile ortaya çıkan renk koyulaşmaları için tercih edilir. Uygulama protokolü ve öncesinde yapılması gereken hazırlık kadar sonrasında güneşdenkorunma şekli de önemlidir.c. Coolaser. Erbium lazer ile yapılan ablatif bir uygulamadır. Deri üst tabakasındaki leke ve düzensizlikleri azaltır. Standart lazerlere göre çok daha hızlı atış yaptığı için çevresinde ısıya bağlı yanık oluşturmaz.d. Renk açcı enjeksiyonlar. Diğer yöntemlere göre etkinlikleri daha az olmakla beraber kombinasyon olarak tercih edilebilirler. Tek başına kullanıldıklarında probiyotik takviyeleri veren kaçıcı kozmetikler beraberinde verilmelidir.

10. Damarlar

Derimiz yaşlandıkça inceliyor ve damarlar daha belirgin hale geliyor. Güneş hasarı, aşırı hassas deri yapısı veya genetik özelliklerde bazen damar yapısının yüzeysel olmasına ve genel bir kırmızılığın derimize hakim olmasına neden oluyor. Derimizin aşırı solgun olmasını istemediğimiz gibi gereğinden daha kırmızı görünmesi de tercih edilmez. Bu kırmızılıların öncelikle bir dermatolojik hastalığın belirtisi olmadığıını tespit etmek gerekir. Kalın ve belirgin damarlar özeliikle bacaklarda mevcutsa bu takdirde de Damar Cerrahisi ile dolaşım sistemi gözden geçirilmelidir.



a. Copper Bromide lazer

Derideki kırmızılıkların ve damarların azaltılmasında etkin bir yöntemdir. Kırmızı yüz diye bilinen durumda aşamalı olarak kızarıklıkların kontrol altına alınması ve derinin daha sağlıklı bir görüntüye ulaşmasını sağlar.



b. Skleroterapi

Damar içerisine çok ince iğneler ile girilerek damar kapatıcı bir takım ilaçlar enjekte edilir. Bu işlem yüzeyel damar problemleri için kullanılabilir.