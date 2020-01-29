Zamansız Sevgililer Günü hediyesi: Ayakkabı ve çanta

Boy boy çizmeler ve botlar

Bacağı saran zarif modellerde olduğu kadar militer bot modelleri de dikkat çekiyor. Klasik postallara zarif dokunuşlar katan modellerde, dizlere ve hatta üzerine kadar uzanan çizmelerde metalik detayların yanı sıra rugan, deri ve farklı desenler de bir arada kullanılıyor. Geniş bot, çizme ve mokasen tipi ayakkabılarla zorlu kış mevsiminde bile hem rahat hem de şık olmak mümkün.

İçinizi ısıtan ve ışıldatan detaylar

Toprak tonlarının yanı sıra sezonun iddialı renkleri olan sarı, mavi ve yeşili bir arada kullanan çanta modelleri dikkat çekiyor. Gündüzden geceye rahatlık sunan messenger modelinin yanı sıra portföy, bel çantası, gece çantası modellerinde de animal print, rugan, deri malzemeler hatta tezat renkler bir arada sunuluyor.

Bu sezon ilk kez ürün gamına kemer seçeneğini de ekleyen SHOES&MORE, sezonun gözde trendlerini ve renklerini bu aksesuarlara da yansıtıyor.

Aksesuar ve bijuteride ise eldivenlere yine metalik detaylar eşlik ediyor, bijuteride ışıltıyı seven kadınlar için altın ve gümüş renkleri yine ön planda.