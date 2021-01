Zatürre Aşısı Nedir? Zatürre Aşısı İsimleri Nelerdir, Kimlere Yapılır?

Pnömoni, her yaştan insanı etkileyebilen bir akciğer enfeksiyonudur. Genellikle ilaçla tedavi edilir, ancak aşı ile önlenebilir. Enfeksiyon, grip, bakteri ve çeşitli diğer virüsler dahil olmak üzere farklı kaynaklardan gelir. Sigara içmek, pnömoni enfeksiyonu olasılığını önemli ölçüde artırabilir.



Zatürre Aşısı Nedir?



Pnömoni aşısı, her türlü bakteriyel pnömoniye karşı koruma sağlar. Yaşlıların yaşamı tehdit eden veya yaşam kalitesi enfeksiyonlarına karşı korunmalarına yardımcı olması için tasarlanmıştır. Aşı, grip veya fungal pnömoniye karşı koruma sağlamaz.



Zatürrenin başlıca semptomları öksürük, ateş, nefes almada zorluk, balgam, göğüs ağrısıdır. Solunum yolu enfeksiyonlarının% 1'ini temsil eden ciddi bir solunum yolu enfeksiyonudur. Esas olarak 2 yaşın altındaki çocukları ve 65 yaşın üzerindeki yaşlıları etkiler, ayrıca sigara içenleri, bağışıklık sistemi baskılanması olan veya kronik kalp veya akciğer hastalıkları olan kişileri etkiler.



Zatürre Aşısı İsimleri Nelerdir?



Aşılama, vücudumuzun hastalıkla savaşmak için antikor üretmesine izin verir. Tüm çocuklar için 2 ay ile 2 yıl arasında aşı önerilir. Üç doz enjekte edilerek yapılır: biri 2. ayda, ikincisi 4. ayda ve üçüncüsü 12. ayda yapılır. Tamamen ücretsizdir. Kullanılan aşı, 13 tip pnömokok bakterisine karşı koruma sağlar. Pnömokok enfeksiyonlarından sorumlu olan mikropların çoğunu sadece pnömoni değil menenjit de kapsar. İçin yetişkinlerin , aşıların üç türü vardır. 13 (Prévenar) veya 10 (Synflorix) çeşit pnömokok bakterisine karşı koruma sağlayan benzer iki aşı. Bunlar solunum yolu pnömokok enfeksiyonlarının % 88'inden sorumludur. Biri veya diğeri tek dozda yapılır. % 70'in üzerinde ömür boyu koruma sağlar.



Üçüncü bir aşı (Pneumovax), solunum yolu pnömokok enfeksiyonlarının% 90'ından sorumlu olan 23 çeşit pnömokok bakterisine karşı koruma sağlar. Her 5 yılda bir tek dozda yapılır ve% 50 koruma sağlar. Zatürreye karşı maksimum koruma sağlamak için her iki aşıyı da yapabiliriz, birbirlerini tamamlarlar. İdeal olarak, Prévenar13 ile başlamalı ve Pneumovax23 yapmak için 8 hafta beklemelisiniz, böylece en iyi antikor seviyesini elde edersiniz. Halihazırda Pneumovax 23 almış kişiler için, Prévenar13'ü almak 1 yıl sürecektir. Grip aşısı, zatürre aşısı ile aynı anda, ancak iki ayrı yerde yapılabilir.



Zatürre Aşısı Kimlere Yapılır?



Zatürreye karşı aşı , 65 yaş ve üstü tüm yetişkinler için önerilir . Diğer bazı kişiler zatürreye karşı aşılamayı düşünmelidir. Bunlar şunları içerir; karaciğer veya kalp hastalığı gibi kronik hastalıkları olan yetişkinler. Bağışıklık sistemi baskılanmış 2 yaşın üzerindeki kişiler, koklear implantları olan kişiler, sigara içenler yaptırabilir. Aşı gününde hastaysanız veya hastaysanız, enjeksiyonu ertelemeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için bir seyahat sağlığı uzmanına danışın.



Aşı Olduktan Sonra Zatürre Olunur mu?



Evet, aşı olsanız bile zatürre olabilirsiniz. Sorun, akut enfeksiyöz pnömoniye düzinelerce farklı virüs veya bakteri neden olabilmesidir. Bu nedenle hiçbir aşı, yalnızca tek bir mikroorganizmaya karşı bağışıklığı uyarmak için formüle edildiğinden, tüm pnömoniyi önleyemez. Pnömoni, akciğerlerin veya daha kesin olarak pulmoner alveollerin enfeksiyonudur. Bu, bir virüs veya bakterinin orada çoğaldığı ve vücudun bu mikroorganizmalara karşı savaştığı ve akciğerlerin alveollerini dolduran irin oluşmasına neden olduğu anlamına gelir.



Zatürre Aşısı Nasıl Etki Eder?



Pnömokok aşısı, kan dolaşımına çok az miktarda bakteri öğesi koyarak pnömokok enfeksiyonuna karşı savunmanızı artırır. Bu bakteriyel elementler, vücutta enfeksiyona neden olabilecek herhangi bir bakteriye saldırmaya hazır halde kalacak olan antikorlarınızın (bu bakterilere saldırmak için salgılanan hücreler) üretimini uyarmak için yeterlidir. Bir aşının sizi yalnızca aşıdaki bakterilere karşı koruduğunu unutmamak önemlidir. Aşılama, en yaygın olarak pnömoniye neden olan bakteri türlerinden enfeksiyonu önlemeye yöneliktir.