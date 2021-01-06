Zehirlenme belirtileri nelerdir? Gıda zehirlenmesinin tedavisi nasıl yapılır?

Gıda zehirlenmelerinin meydana gelmesinin temel nedeni bakteri ve virüs tarzı maddelerin vücuda girmesidir. Bu durum vücutta ısı yeksek ateş gibi durumlara neden olabilmektedir.

Zehirlenme belirtileri nelerdir?

Gıda zehirlenmelerinin birçok belirtisi bulunabilmektedir. Bu belirtileri etkileyen farklı farklı etkenler olmaktadır. Bu etkenlerin başında gıdanın ne kadar alındığının bilinmesi gerekir. Ayrıca bireylerin tüketilen bozulmuş gıdanın ne kadar süredir bozulmuş olduğu bilmesi gerekir. Çünkü belirtileri bazı anlarda çok ağır yaşanırken bazı vakalarda oldukça hafif yaşanmaktadır.

Halk arasında en çok bilinen bozuk balık tüketilmesidir. Özellikle bozuk balık ile birlikte hayvansal gıda olan sütün tüketilmesi nedeniyle bu durumun oldukça ağır belirtileri meydana gelmektedir. Sadece bozuk balık tüketilmesinden dolayı oluşan rahatsızlık bulantı ve kusma gibi hafif atlatılması normaldir. Fakat kesinlikle en yakın sağlık merkezine gidilmesinde fayda vardır.

Ayrıca bozulan balık ile birlikte süt türevi gıdaların tüketilmesi durumun da ölüm ile sonuçlanma ihtimali çok yüksektir. Genel olarak gıda zehirlenmeleri sonucunda halsizlik, karında oluşan kramp ve bulantılar sık görülmektedir. Bunun yanında iştah kaybı, yüksek ateş ve ishal gibi etkileri ile de karşılaşılabilir. Bireylerin normal hastalık olabileceği yanılgısına düşmemesi için kesinlikle bilmesi gereken birkaç belirti de vardır.

Genellikle rutin olarak salgın hastalıklardan dolayı yaşanılan hastalıklar ile belirtileri çok benzemektedir zehirlenmenin. Fakat aralarında fark olarak görülebilen en büyük etken anlık meydana gelmesidir. Yani bireylerin anlık olarak meydan gelen kramplar ve kumalar genellikle hastalık değil zehirlenmedir.

Özellikle bu ağrı ve krampların akşam ve öğle yemeklerinden sonra oluşması durumun kesinliğini arttırır. Bu belirtiler ile karşılaşılırsa en yakın sağlık kuruluşu ile irtibata geçilmesinde fayda vardır.

Gıda zehirlenmelerinde ne yapılmalıdır?

Gıda zehirlenmeleri durumunda ilk müdahale olarak kesinlikle kusma yöntemi kullanılmamalıdır. Çünkü gıda ve diğer türevlerden dolayı oluşan zehirlenmelerde kusma durumu işleri daha tehlikeli yapabilir. Özellikle çamaşır suyu gibi oldukça kimyasal maddeler durumunda kusma kullanılmaz. Çünkü genellikle yeme borusuna zarar vererek giden bu madde geri kusma anında daha büyük zararlara yol açmaktadır.

Bireyler diğer gıda zehirlenmelerinde kimyasal zehirlenmelerde ilk müdahale olarak su içebilir. Çünkü su içerinde bulundurduğu mineraller sayesinde midedeki zararlı maddenin derişimin arttırır. Bu durumda mide duvarlarına zarar vermesini engeller. Bunun haricinde sunun en büyük katkısı zehirli maddenin kan aracılığı ile diğer vücudun organlarına da zarar vermesini engeller.

Zehirlenme sonrasında eğer bazit belirtileri varsa yani ishal gibi biraz daha rahat olunması normaldir. Fakat yine ishalde kan görülmesi durumunda sağlık kuruluşu ile iletişime geçilmelidir. Son zamanlarda ishalin uzun sürmesinden dolayı vücutta meydana gelen su kaybından can kayıpları bile yaşanmaktadır. Özellikle kötü gıda ve bakterilerden dolayı meydana gelen ishal durumlarında antibiyotik tedavisinin yapılmasında fayda vardır.

Gıda zehirlenmesinin tedavisi nasıl yapılır?

Gıda zehirlenmelerinin belirtileri ve nedenleri oldukça bilinirdir. Fakat tedavisi için birçok uzman tarafında farklı fikir önerileri verilmektedir. Kimi sağlık uzmanına göre antibiyotik tedavisinin yapılması oldukça mantıklıdır. Kimi sağlık uzmanlarına göre ise su ve mineral desteği en belirgin atlatma yoludur. Fakat antibiyotik kullanımı nispeten vücut direncini düşürdüğü için olumsuz ve yanlış olarak bilinmektedir.

Bu nedenle doktora danışılıp öyle antibiyotik kullanımında fayda vardır. Ayrıca su ile tedavinin sağlandığı durumlar daha çok mini çalı zehirlenmelerdir. Bu nedenle büyük çaptaki zehirlenmelerde doktor ile iletişim kurulmasında faydalar vardır. Ek olarak oluşacak olan ishal belirtileri kaslarda şiddetli ağrılardır.

Üşüme ve titreme gibi oldukça ilginç durumlara da yol açtığı bilinmektedir. Kanlı ve mukuslu ishal durumları oldukça tehlikeli sonuçlara yer açmaktadır. Her ne tür gıda zehirlenmesi olursa olsun tedavi olunmasında fayda vardır. Özellikle bu yazımızda bulunan belirtilerden dolayı doktorlara ve sağlık kuruluşlarına başvurmanız gerekir.

Gıda zehirlenmesinden nasıl korunma sağlanır?

Gıda zehirlenmelerinde korunmanın en belirgin yolu son kullanma tarihine yakın gıdalar tüketmemektir. Özellikle bazı ürünlerin raf ömrünü uzatmak isteyen kuruluşlarca genetiği değiştirilmiş besinler artmıştır.

Bu nedenle de yaklaşık bir ay durması gereken gıdalar bir yıla yakın durmaktadır. Bir yıla yaklaştığında veya bir yılı geçtiği durmalarda zehirlenme ile karşı karşıya kalınır. Bu nedenle hiç tüketilmemesinde fayda vardır. Özellikle merdiven altı üretilen ve kaç yollarla gelen güvenilmez gıdaların alınmaması gerekir. Pişirilen yemeklerin oda sıcaklığında çok fazla bırakılmaması gerekir.

Bakterilerin en iyi ürediği sıcaklık yaklaşık olarak bu derecelerdir. Çözülmüş olan donuk bir besinin tekrar dondurulup çözülmesi de sakıncalıdır. Etlerin eğer mümkünse pişirilmeden önce haşlanmasında fayda vardır. Çünkü en ölümcül sonuçlara yer açan hastalıkların temelini etler sağlamaktadır.

Çiğ etlerin kesildiği kesme tahtlarında diğer besinlerin kesilmemesi gerekir. Çünkü iki farklı besinin aynı şeylere temas etmesi resmen bakterin güçlenmesini sağlar. Pişmemiş etlerin doğrudan temas halinde olması oldukça zararlıdır. Bu gibi hususlara dikkat edilmesinde oldukça fayda vardır.

Gıda zehirlenmelerine genellikle ne iyi gelir?

Gıda zehirlenmelerinin üstesinden gelmenin birçok yolu bulunmaktadır. Fakat yaygın olarak kullanılan ve önerilen bol su takviyesidir. Çünkü su vücut dengesinin sağlanması için son derece önemli bir sıvıdır.

Yeşil sebzeler içerinde bulundurdukları vitaminler nedenle ile tüketilmesinde faydalar vardır. Özellikle sebzelerin bıçakla kesilmesi vitaminleri keseceği için yine haşlamak en sağlıklı yoldur. Eğer sebzeleri çiğ tüketmek itiyorsanız sirkeli su ile yıkayıp sonrasında tüketmekte fayda vardır.