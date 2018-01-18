Yeniyıl, Karne, Doğum Günü Derken Hediye Çıkmazına Girmeyelim

Ebeveyn olarak çocuğumuzun mutlu olacağı ve eğlenirken öğreneceği bir hediye seçmek her zaman kolay olmuyor..

Eşime, dostlarıma hediye seçerken hiç zorlanmayan biriyim. Gördüğüm anda “evet, bu harika bir hediye olur ona” diyenlerdenim ben. Peki ya kızıma hediye almak? İşte bu konuda ince eleyip sık dokuyorum, araştırıyorum, inceliyorum ve hediye almam günler sürüyor. Aynı durumu arkadaşlarımın çocuklarına alırken de yaşıyorum. Neden mi?

* İlgi alanine göre hediye seçmeliyim,

* Gelişimini destekleyen bir hediye seçmeliyim,

* Paketi açtığında gözlerindeki ışıltı ile heyecanına ortak olmalıyım,

* Oynarken öğreneceğinden emin olmalıyım,

* Yaşına uygun bir hediye seçmeliyim,

derken liste uzayıp gidiyor. Hediye alışverişinden keyif alan ben kendimi zor bir sınavda buluyorum. Eminin ki çoğu ebeveyn de böyle düşünüyor. Önümüz sömestr ve karne hediyeleri için araştırmalar, çocukların istekleri ile ilgili yoklamalar başladı değil mi?

Hediye denince akla ilk oyuncak geliyor. Hepimizin evinde bazı temel oyuncaklar zaten mevcut: evcilik, tamir, doktor setleri, bebekler, arabalar, legolar, puzzlelar, etkinlik yapmak için makas, yapıştırıcılar, çeşitli boya kalemleri, oyun hamurları yaşına uygun kitaplar.. Peki tüm bunlar, bu kadar oyuncak varken hediye olarak ne seçmeliyim?

Eğer siz de benim gibi çocuğunun fikrini alan bir ebeveynseniz işiniz biraz daha zorlaşıyor. Burada ufak tefek kurallar hayat kolaylaştırıcı olabiliyor. Mesela bir oyuncak kaybolmadan ya da eskimeden yenisini almayacağız gibi.. Biz bu kuralı uyguluyoruz uzun zamandır. Bu sayede gönül rahatlığı ile oyuncakçı ya da büyük marketlerin ilgili reyonlarını gezebiliyoruz. Seçtiği, beğendiği oyuncak için beklemesi gerektiğini biliyor ve kendisi hatırlatıyor. Bir anne olarak bende bu beğenileri not edip işlevselliği, önceliği, beğeni derecesi, özellkleri gibi kriterle doğrultusunda değerlendirerek listeliyorum.

Hediye almam gerektiğinde yaşına, ilgi ve becerilerine, onun tercihlerine göre listeden seçim yapmak kolay oluyor. Eğer siz de çocuğunuzun gelişim alanlarını, ilgi alanlarını tanıyan bir ebeveynseniz bu yöntem size de rahatlatacaktır.

Sevgiyle kalın.

Zehra DÖRTER

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@zehradorter