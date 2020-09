Zeliha İsminin Anlamı Nedir? Zeliha Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli isim olan Zeliha, narin anlamına geliyor. Türkiye’de yaklaşık olarak Zeliha ismi 200 binden fazla kişi tarafından kullanılmakta ve ortalama her 600 kişiden birinin ismi Zeliha olarak geçmektedir.



Zeliha Ne Demek?



Zeliha isminin anlamı su perisidir. Aynı zamanda oldukça narin anlamını taşıyan Zeliha isminin sayısı da 7 olarak geçiyor. Zeliha ismi olan kişilerin genel olarak atik olma özelliğine sahiptirler. İyi huylu olma özelliğine sahip olan Zeliha isimli kişiler, aynı zamanda büyük bir cesarete sahip olurlar. Zeliha isminin anlam falında ise isim sahiplerinin hayatlarında düzenli olduğu ve titiz insan oldukları ön plana çıkıyor.



Robot gibi özel program eşliğinde hayat sürdürürler. İş hayatında olduğu kadar sosyal yaşamında da her türlü işini plan ve program üzerine yürütmektedirler. Zeliha isminin diğer bir anlamı ise çok güzel ve beyaza yakın, beyaz çalan olarak geçmektedir. Zeliha isminin ünlü olmasının diğer bir nedeni ise Hz. Yusuf’un eşinin ismi olması şeklindedir. Türkiye’de Zeliha isminin en çok olduğu şehir İstanbul ve arkasından Ankara olarak görülmektedir.



Zeliha İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Zeliha ismi için anlamının merak edilmesinin yanı sıra merak edilen bir konuda Kur’ an da geçip geçmediği konusudur. Kur’ an-ı Kerim’de Zeliha isminin yer aldığı herhangi bir bölüm bulunmuyor. Ancak anlamı ve güzelliği sebebi ile çocuğuna Zeliha isminin koymanızda herhangi bir sorun bulunmuyor. Özellikle Hz. Yusuf’un hanımının ismi olması sebebi ile ülkemizde Zeliha ismi sıkça koyulmaktadır.