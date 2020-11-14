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14.11.2020 - 02:15 |

Zencefilin Faydaları Nelerdir? Zencefil Cilde Ve Saça İyi Gelir Mi?

Zencefil, son yıllarda popülaritesi artan özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilen faydalı bir bitki. Özellikle öksürüğe iyi geldiği bilinen ve boğaz enfeksiyonlarını temizlediği vurgulanan zencefilin yararları bunlarla sınırlı değil. Bilinmeyenlerin keşfi için zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil cilde ve saça iyi gelir mi? Konu başlıklarını detaylarıyla derledik.

Zencefilin Faydaları Nelerdir? Zencefil Cilde Ve Saça İyi Gelir Mi?
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Evlerimizden eksik etmediğimiz, bittiği zaman aktarlardan satın almayı ihmal etmediğimiz zencefil, solunum ve sindirim sistemimiz için değerli bir bitki. Bununla birlikte cilt problemlerine etkili çözümler sunması gibi az bilinen özellikleri de var. Zencefil kökeni çok eski zamanlara kadar dayanan alternatif tıp yöntemlerinde tercih edilen ilaç kullanmaktan kaçınanlar için ideal bir şifa kaynağı. Ana yurdu Asya olan zencefil, faydaları tam olarak bilinemeyen baharat olarak da kullanılan özel bir bitki çeşidi.

Zencefilin Faydaları Nelerdir?

- Mide şişkinliği ve hazımsızlık gibi sık karşılaşılan sindirim sistemi rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur.

- Mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkili olur. Hamilelik, hareket hastalığı ile kemoterapiden kaynaklanan mide bulantısına ve kusmaya iyi gelir.

- Bağırsak bozukluklarının tedavisine destek olur. İshali önler. Bağırsaklardaki gazın sökülmesine yardım eder.

- Kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolü düşürücü özelliği bulunmaktadır.

- Düzenli kullanımı ile kalp krizini ve felç riski oranını azalttığı bilinmektedir.

- Vücut ısısını artırır ve vücutta bulunan toksinlerin atılmasını sağlar.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı tepkilerin hızlanmasına destek olur.

- Mantar enfeksiyonlarına karşı en etkili bitki olduğu tespit edilmiştir.

- Diz ağrılarını azaltır. Osteoaritte etkili olduğu gözlemlenmiştir.

- Adet sancısına iyi gelir, adet kramplarına karşı etkilidir.

- Antiseptik niteliği ile mide ve bağırsak enfeksiyonlarına, gıda zehirlenmelerine karşı oldukça etkilidir.

Zencefil Cilde ve Saça İyi Gelir mi?

Zencefilin cilde ve saça çok sayıda yararı bulunmaktadır. Düzenli bir şekilde tüketildiği zaman ciltteki toksinlerin atılmasını sağlar. Genç bir cilde kavuşmak için ideal bir bitkidir. Cildi yeniler, ölü derilerden cildin temizlenmesine yardımcı olur. Cildi arındırıcı özelliği bulunan zencefil, sivilce ve akne oluşumuna engel olur. Zencefil, kan dolaşımını hızlandırır. Saçları kökünden besler ve güçlendirir. Saç dökülmesini önleyici bir etki sağlar.

Zencefil Tozu Ne İşe Yarar?

Zencefil, geleneksel ve alternatif tıpta pek çok şekilde kullanılmaktadır. Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olmasının yanında mide bulantısına da iyi geldiği bilinmektedir. Kış mevsiminde nezle, grip ve soğuk algınlığına karşı etkili bir koruyucudur. Tüm bu özellikleri ile zencefil kurutulmuş toz haline getirilerek de kullanılmaktadır. Toz zencefil bağışıklık sistemini güçlendirir, bulantıya iyi gelir. Ayrıca emziren annelerin sütlerin artması içinde kullanılabilmektedir. Enfeksiyonel hastalıklarda, saç sağlığında ve kozmetikte de sıklıkla kullanımına rastlanmaktadır.

Zencefil Yemeklerde Nasıl Kullanılır?

Zencefilin kokusu, tarçının kokusuna benzediği için lezzet katması amacıyla yemeklerde rendelenerek veya toz halinde genellikle kullanılmaktadır. Özellikle balık, et ve tavuk yemeklerinde kullanımı halinde sindirimi rahatlatıcı bir etki gösterir. Kek ve kurabiye gibi unlu mamullerin hamuruna eklenerek de kullanımı tercih edilmektedir. Bu şekilde hamura eklendiği zaman şekerin baskın olan tadını hafifletir, lezzet ve renk verir.

Zencefil Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Zencefilin faydalarının yanı sıra fazla kullanılması neticesinde zararları da görülmektedir. Zencefilin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de 2 yaşından küçüklere verilmemesidir. Kan sulandırıcı ilaçlarla beraber tüketilmemelidir. Zencefilin kan sulandırma niteliğinden dolayı cerrahi operasyon öncesinde de tüketilmemesi gerekmektedir. Ayrıca fazla tüketimi depresyona, ritim bozukluğuna ve deri döküntüsüne yol açabilmektedir.

Zencefilin Kansere Karşı Etkisi

Zencefilin kansere karşı etkileri üzerine değerli üniversiteler tarafından önemli bilimsel araştırmalara yapılmaktadır. Bu araştırmalardan bazılarının sonuçlarına göre zencefil, kolon kanserinde hücrelerin büyümesini geciktirici etkiler göstermiştir. Bununla birlikte zencefilin yumurtalık kanserinin iyileşme sürecinde olumlu etkileri olduğu gözlemlenmektedir.

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