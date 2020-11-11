Zerdeçal Faydaları Nelerdir? Zerdeçal Çayı Ve Tozu Neye İyi Gelir?

Güneydoğu Asya’ya özgü olan zerdeçal, zencefil ailesinin bir üyesidir. Doğu ülkelerinde tıpta bitkisel ilaç içeriklerinde kullanılır. Anti-enflamatuar ve bağışıklığı artıran özelliği kanıtlanan zerdeçal ülkemizde de oldukça fazla ilgi gören bitkiler arasında yerini almıştır.



Zerdeçal Faydaları Nelerdir?



Genellikle köri ve soslarda kullanılan parlak sarı bir baharat olan zerdeçal, tıbbi özellikleri nedeniyle binlerce yıldır kullanılır. geleneksel ilaçların içerisinde uzun yıllardır kullanılır. diyabet önleyici etkisi sayesinde diyabeti yönetmeye de yardımcıdır. İçerisinde bulunan kurkumin pek çok hastalıkta farklı etkiler gösteren bir bileşendir.



Zerdeçal çay olarak da toz olarak da kullanılan bir bitkidir. Çeşitli şekillerde kullanımı sağlık için oldukça faydalıdır. Son derece sağlıklı bir çay hazırlamanızı mümkün hale getirir. Tıbbi özelliklerle yüklü özel bir bileşene sahiptir. Yiyeceklere renk ve kuvvet kazandırması için kullanılmasının yanı sıra ayrı bir lezzet de sunar. Ham ve toz formda sunulur.



Kurkimin içeriği anti-inflamatuar özellikler açısından doğal olarak zengindir. Birden çok hastalığın riskini azaltır. Özellikle de kış aylarında oldukça fazla tüketilen bir üründür. Kalp sağlığı, güçlü bağışıklık ve iltihaplanmalar da destek olarak önerilmektedir.



Zerdeçal Çayı Neye İyi Gelir?



Zerdeçal çayı, zerdeçal tüketmenin en popüler şekillerinden biridir. Eşsiz ve ince bir tada sahiptir. Çayı hazırlamak oldukça basittir. Biraz rendelenmiş ham zerdeçalı bir bardak suda bir süre kaynatılması yeterlidir. Ardından süzerek ve bal ile tatlandırarak sağlıklı bir içeceğe sahip olabilirsiniz. Kronik rahatsızlıkları olanların doktoruna sormasında yarar vardır. Fazla tüketimi doğru değildir.

Artrit semptomlarında kullanılır. Güçlü antienflamatuvar özelliği, artritli kişilerde iltihaplanmayı ve şişliği hafifletir. Ağrı ve semptomlarını azaltıcı etkiye sahiptir. Ayrıca osteoartritli hastalarda da yapılan çalışmalarda etkisi olduğu görülmüştür.

Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcıdır. Kurkumin içeriğinde bulunan antioksidan, alzheimer’a yol açan hasarı önleyen niteliktedir. Bazı araştırmalarda sinaptik belirteç kaybı ve Alzheimer gelişimi ile bağlantılı olarak amiloid birikiminin azalabileceğini de göstermiştir.

Kanseri önlemede yardımcıdır. Kurkumini etkili bir antikarsinojen yada kanser önlemeye yardımcı bir madde olarak kabul edilmektedir.

Ülseratif kolit yani gastrointestinal sistemin alt ucunda yer alan ülserlerie neden olan semptomların hafifletilmesine yardımcıdır.

Zerdeçal Tozu Neye İyi Gelir?



Zerdeçal tozu daha çok soslara ve yemeklerde popüler olarak kullanılır. Aroması ile sos ve yiyeceklere farklı bir tat verir. Raflarda ve baharat dolaplarında özel bir yere sahiptir. Rengi gıda boyasında kullanılmaya ilham verdi. Köri tozunun önemli bileşenleri arasında bulunan zerdeçal kapsül, çay, toz halinde tüketilebilir. Tıp alanında ağrı kesici ve iyileştirme tedavi çalışmaları da hız kazanmaya başladı.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle de bağışıklık sisteminde bozukluk olan kişilerin yemeklerine katmaları veya tozu halinde çaya karıştırmaları halinde bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Kolestrolü düşürür. Bu sayede kalp hastalığı ve felç durumlarının gelişim riskini azaltır. Bu etkileri kanıtlanmıştır. Düşük dozda kurkuminin ldl ve kolesterol seviyelerinde düşüşe sebep olmuştur

Zerdeçal tozunun çay haline getirilmesi için; 1 bardak suya 1 çay kaşığı toz zerdeçal ekleyerek kaynamaya bırakın. Yaklaşık 5 dakika pişirin, süzerek bal veya limon ile tüketebilirsiniz. Toz halinde ya da bütün halinde yapılan çayın birbirinden farklı özellikleri yoktur. Toz halinde olan zerdeçalı yemeklerde ve soslarda daha rahat kullanabildiğiniz için toz tercih edebilirsiniz.