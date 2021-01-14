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HaberlerSağlık Haberleri Zerdeçal neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Zerdeçal çayı nasıl yapılır ve içilir?
14.01.2021 - 18:01 |

Zerdeçal neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Zerdeçal çayı nasıl yapılır ve içilir?

Bilimsel adı curcuma longa olan zerdeçal halk arasında 'Hint safranı' olarak da bilinir. Zencefilgiller familyasına ait olan bu bitki, Türkiye'de ilk kez Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yetiştirildi. Türkiye dışında Güney Amerika ülkeleri Peru, Şili ve Arjantin'de de üretilmektedir. Zerdeçal neye iyi gelir ve faydaları nelerdir? Zerdeçal çayı nasıl yapılır ve içilir? İşte, tüm detaylar...

Zerdeçal neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Zerdeçal çayı nasıl yapılır ve içilir?
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Türk mutfağında daha çok makarna ve pilavlarda kullanılan zerdeçalın içerisinde birçok vitamin ve mineral bulunuyor. Beslenme uzmanları tarafından sıklıkla tavsiye edilen zerdeçal B6 vitamini ve demir açısından zengindir.

Zerdeçal neye iyi gelir?

1-Üst solunum yolu enfeksiyonu

İçeriğinde yüksek miktarda C vitamini de bulunan zerdeçal, gribal enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırır. Hastayken tüketildiğinde iyileşme sürecini hızlandırır.

2-Mide hastalıkları:

Başta gastrit ve ülser olmak üzere tüm mide hastalıklarına karşı doğal bir koruyucudur. Hazımsızlık şikayeti olanlar da akşam yemeğinden sonra yoğurda karıştırılarak yenilebilir.

3-İshal ve kabızlık

Bağırsak florasını iyileştiren bu baharat, ishal ve kabız gibi sık görülen sindirim sistemi hastalıklarına karşı korur.

4-Depresyon

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yapılan klinik çalışmalarda zerdeçalın depresyona yakalanma riskini yarı yarıya azalttığı kanıtlandı.

Zerdeçalın faydaları nelerdir?

1-Cilt yaralarını iyileştirir

Haricen de kullanılabilen zerdeçal, cilt yaralarının çok daha kısa sürede geçmesini sağlar.

2-Sivilce ve aknelere karşı doğal çözüm 

Zerdeçal cildin nem oranını dengeler. Sivilce izlerini geçirir. Akne ve siyah noktaların çıkmasını engeller. Aynı zamanda cildin çok daha parlak görünmesini sağlayan zerdeçal haftada 2 ya da 3 kez uygulanabilir.

3-Enerji verir 

Vitamin içeriği en yüksek baharatlardan biri olduğu için doğal bir enerji kaynağıdır. Kronik yorgunluk ve halsizlik şikayeti olanların düzenli aralıklarla zerdeçal tüketmeleri öneriliyor.

4-Bağışıklık sistemini güçlendirir

Özellikle sık sık hasta olan kişiler zerdeçal tüketerek bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

5-Hafızaya iyi gelir

Zerdeçalın yeni keşfedilen yararlarından bir diğeri de hafızayı güçlendirmesi. Bununla birlikte dikkat eksikliğine de iyi gelen mucizevi baharat, hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından tüketilebilir.

Zerdeçal çayı nasıl yapılır ve içilir?

10 dakika boyunca iyice kaynatılmış suya bir tatlı kaşığı kadar zerdeçal rendelenir. 1-2 dakika kadar demlenmesi beklendikten sonra içilebilir. Bu baharat keskin bir tada sahip olduğu için limon, bal ve şeker ile birlikte tüketilebilir. Doğal bir sakinleştirici olan zerdeçal çok daha rahat bir şekilde uykuya dalmanızı sağlar.

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