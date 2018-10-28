Merhaba! İlk paylaşımımı bana çocuklarla ilgili en sık sorulan bir sorudan seçip fırtına gibi bir giriş yaptım çünkü bu sebze meselesi annelerin oldukça ciddiye aldıkları bir mesele... Bunu anlıyorum ve defalarca kez gördüm: Çok değer verdikleri çocuklarının iyi bir beslenme düzeni olacaklarından emin olmak istiyorlar. Bu yüzden çocuk doktoru veya diyetisyenlere, özellikle yanlarında çocukları varken yakınıp style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ">istiyorlar.

Sizleri kırmadım ve birkaç yöntem derledim:

1) İlk maddeyi bana göre en etkilisine ayırdım: Çocukları mutfağa dahil etmek!

Çocukların size yardım etmelerine izin verin. Bu anahtardır, bu style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ">bir hal aldığından emeklerini mutlaka tatmak isteyeceklerdir. Çünkü çocuklar meraklıdır ve bunu etkili bir şekilde en iyi böyle kullanabilirsiniz!

2) İkinci en etkili yöntem ise pes etmemek. Çocukların bir yiyeceği kabul etmeden önce

ona 10 veya daha fazla kez maruz kalması gerekebilir! Tadı ya da beğenmesi

konusunda çocuklara baskı yapmadan, sebzeyi farklı öğünlerde ve farklı şekillerde

sunmaya devam edin.

3) Şu an düşünüyorum da hepsi birbirinden etkili, buna da 'Çook etkili' diyeceğim sonuncu maddeye geldik: Pozitif bir rol model olun! style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ">yanlışımız çocuk bakış açısını kaçırmamız. Bir yemeğin sağlıklı olması ve sizin bunu ona sürekli söylemeniz style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ">sebze yemeniz onların da merak edip sizin gibi davranmalarına sebep olacaktır.

Bu zorlu ama bir o kadar da keyifli yolculukta kolaylıklar diliyorum.

Diyetisyen Zeynep Çetin

Instagram: diyetisyenzeynepcetin