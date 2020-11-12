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12.11.2020 - 22:42 |

Zeytinin Faydaları Nelerdir? Zeytin Çekirdeği Ve Zeytin Sütü Neye İyi Gelir?

Oldukça eski bir geçmişe sahip olan zeytin, binlerce yıldır aynı lezzet ve aynı gelenekle üretilmektedir. Barışın bir simgesi haline gelen zeytin, insanlık tarihi açısından da büyük öneme sahiptir. Özellikle zeytin ve zeytinden elde edilen zeytinyağı, içerdiği zengin besinler sayesinde bir şifa deposu olarak kabul edilir. Peki, zeytinin bir şifa deposu olmasındaki yararları nelerdir? Detayları sizler için derledik.

Zeytinin Faydaları Nelerdir? Zeytin Çekirdeği Ve Zeytin Sütü Neye İyi Gelir?
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Ülkemizde zeytin üretimi özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde yapılmaktadır. Zeytin üretimi her ne kadar yaygın bir üretim olsa da zeytinyağı üreticiliği fazla gelişmemiştir. Genellikle zeytin yeşil ve siyah zeytin şeklinde her sabah kahvaltı sofralarını süslemektedir.

Zeytinin Faydaları Nelerdir?

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez besinlerinden bir tanesi zeytindir. Tarih boyunca pek çok kişi zeytini severek tüketmiş özellikle de besin değerinin yüksek olması nedeniyle sofralarında tercih etmiştir. Peki zeytinin faydaları nelerdir? Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez besinlerinden biri olan zeytinin faydaları şu şekildedir;
- Günde 2 ya da 3 tane zeytin tüketmek mide ağrılarının giderilmesine yardımcı olur.
- Zeytin kolon kanserine karşı koruyucu bir etki gösterir.
-Sindirim sisteminin doğru şekilde çalışmasına yardımcı olur.
- Kansızlığı giderir ve kan yapıcı özelliği vardır.
- Yüksek kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur.
- Zeytin içerisinde antioksidan içerdiği için vücudu toksinlerden arındırır.
- Özellikle besin zehirlenmelerine karşı da koruyucudur.
- Tok tutma özelliği çok yüksektir. Diyet yapan kişiler için zeytin mutlaka önerilir. - Cilt onarımı ve cilt yüzeyindeki hasarların giderilmesinde yardımcıdır.
- Hücre yenileyici bir etkiye sahiptir. Ciltteki kırışıklığın azalmasına yardımcı olur.

Zeytin Çekirdeği ve Zeytin Sütü Neye İyi Gelir?

Zeytin ülkemizde Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde yetiştiriciliği yapılan bir üründür. Zeytin normal şekilde kahvaltılık ürünler olarak tüketilirken zeytinden farklı besinler de elde edilmektedir. Bu besinlerden bir tanesi de zeytin çekirdeği ve sütüdür. Zeytin sütü aslında zeytinyağının farklı şekilde işlenmesi sonucunda elde edilir. Zeytinyağının en duru ve saf hali zeytin sütü olarak adlandırılır. Zeytin sütünün tüketilmesi ise özellikle cildin pürüzsüz bir hal almasına ve cildin yumuşamasına yardımcı olur. Cilt yüzeyindeki yaraların iyileştirilmesinde yardımcı olur. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur. Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar. Hücreleri yeniler ve hücre yıkımlarını yavaşlatır. Vücuttaki ağrıların giderilmesine yardımcı olur.

Zeytinin iç kısmı olan zeytin çekirdeği ise özellikle mide korunması açısından büyük faydaya sahiptir. Mide ve bağırsak ile ilgili problemlerin giderilmesine zeytin çekirdeği yardımcı olur. Zeytin çekirdeği midede eriyebilen bir özelliğe sahiptir. Bu açıdan 1 adet zeytin çekirdeğinin yutulması sindirim sisteminin daha aktif ve doğru şekilde çalışmasında etkilidir. Bununla beraber kişilerde bulunan basur ile hemoroid gibi rahatsızlıkları tedavi edici özelliğe de sahiptir.

Zeytinyağının Faydaları

Zeytinyağı özellikle yemeklere verdiği lezzet ile bilinen ve besin değeri yüksek olan bir yağ çeşididir. Zeytinyağı sadece yemeklerde değil aynı zamanda maskelerde, salatalarda, sos olarak yiyeceklerde kullanılır. Zeytinyağının faydaları ise şu şekildedir;
- Vücuttaki organların yenilenmesini sağlar.
- Karaciğeri temizler.
- İçeriğinde E vitamini oldukça fazladır. Bu sayede hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.
- Alzheimer hastalığını engeller.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Zeytin Besin Değeri Nelerdir?

Zeytin her anlamda bir şifa deposu olarak nitelendirilir. Bu özelliğinin altında ise zeytin içeriğinde yer alan çeşitli mineraller ve vitaminler bulunur. Zeytinin besin değerinde; karbonhidrat, yağ, lif, sodyum, protein, kalsiyum, a vitamini, e vitamini ve c vitamini ayrıca demir bulunur.

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