1 Beygir Gücü (Hp) Kaç Kw Eder? 1 Beygirin Watt Ve Cc Karşılığı Kaçtır?

Toplum arasında beygir gücü sıklıkla kullanılmaktadır. 1 HP'nin 1 atın gücüne eşit olarak görülmesinden dolayı bu ismi almıştır ancak bu tanım doğru değildir.



Beygir Gücü Nedir?



Beygir gücü, İngilizcede horse power anlamına geldiği için HP sembolüyle gösterilmektedir. Genellikle otomotiv sanayisinde araba motorlarının gücünü belirtmek için kullanılır.



Önceki zamanlarda arabalar yerine hayvanlarla ulaşım sağlanırdı ve ağırlıklar hayvanlar sayesinde taşınırdı. Beygir gücü bu sebeple atların gücüymüş gibi görülmüştür. Ancak bilimsel hesaplamalarda matematiği daha farklı ve karmaşıktır.



1 Beygir Gücü Kaç Kilowatt Eder?



Beygir güçleri ve ürettikleri enerji arasında bulunan bir ilişki vardır. Bu ilişkinin sonucunda özellikle motorlu makinelerin hesaplamalarında beygir gücü ve kilowatt birbirlerine sıklıkla dönüşmektedir.

1 beygir gücü 0,745 kw etmektedir. Bu sebeple yapılan işlemlerde katsayı olarak 0,745 alınır. Ayrıca 1 kw 1,341 hp'ye eşit olmaktadır. Birbirlerine sıklıkla dönüştürülen bu ölçü birimleri, matematik ve fizik alanında önemli yerlere sahiptir.



1 Beygirin Watt ve CC Karşılığı Kaçtır?



1 beygirin kaç kilowatt ettiği yukarıda bulunmuştu. Sırada 1 beygir kaç watt ve cc eder soruları var. 1 beygir, çeşitli sebeplerden dolayı watt ve cc olarak hesaplanabilir. Bu sayede matematiksel ve fiziksel işlemler doğru tamamlanmış, enerji ve güç arasında dönüşüm yapılmış olur.



1 beygir 745,712 watta eşittir. Bu sebeple yapılan hesaplamalarda 745,712 katsayısı esas alınır. 1 beygir yaklaşık 14-17 cc'ye eşittir. Hp ve cc hesaplamalarında birçok değer esas alındığı için hesaplaması yalnızca bir katsayıya bağlı olarak belirlenemeyebilir ancak yakın değerlerin bulunması mümkündür.