1 Yumurta Ortalama Kaç Gram Eder? Yumurtanın Beyazı Ve Sarısı Kaç Kalori Ediyor?

Yumurta hem sarısı hem de beyazı açısından farklı kaloriye sahip ve değişik mineral ve vitaminleri barındıran bir yiyecektir. Gün içerisinde periyodik olarak belli miktarlarda yemek sağlık açısından önemli bir potansiyel teşkil eder. O yüzden bir yumurta ortalama kaç gram yapar veya kalorisi nedir birçok kişi bunları öğrenmeye çalışmaktadır.



1 Yumurta Ortalama Kaç Gram Eder?



Bir yumurta ortalama 50 gram kadar gelmektedir. Tabii yumurtaların boyutları kontrol dışı değişkenlik gösterebilmektedir.



Üretim anında farklı boyutları üzerinde öne çıkan yumurtalar için ortalama, yani yaklaşık olarak 1 yumurtanın 50 gram olduğunu söylemek mümkün. Bu doğrultuda günde 2 tane yumurta yemek sağlık açısından ciddi bir potansiyel teşkil ediyor. Aynı zamanda bu gramı bilerek hem diyet yaparken hem de farklı yerlerde kullanırken doğru bir denge yakalamak mümkün hale gelebilir.



Yumurtanın Beyazı ve Sarısı Kaç Kalori Ediyor?



Bir yumurtanın kaç gram ettiği ile beraber aynı zamanda beyazı ve sarısının kaç kalori olduğu da merak edilen konular içerisinde geliyor. Genel olarak bir yumurtanın ortalama 71 kalori olduğunu söylemek mümkün.



Bu doğrultuda 55 kalorisi yumurtanın sarısı kısmında yer alır. O yüzden beyazı ise geriye kalan 16 kalori ile öne çıkmaktadır. Bu yüzden yumurtanın sarısını yerken aşırıya kaçmamak gerekir. Ancak protein ve karbonhidrat ile beraber birçok mineral ve vitamin açısından, sarı kısmının daha önemli olduğunu söylemek mümkün. Her iki kısım da dengeli alınmalıdır.