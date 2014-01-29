10 embriyonun 6’sı problemli oluyor

Tüp bebek denemelerinde başarı şansı yüzde 40 olarak belirtiliyor. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarının embriyoya ve rahmin iç tabakası olan endometriuma bağlı olarak iki başlıkta incelenebileceğini belirten İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkut Attar, “Tüp bebek başarısızlıklarının çoğu embriyoya bağlı nedenlerdendir. Embriyo kalitesinde bozukluklarla daha sık karşılaşıyoruz. Embriyo organizasyonu sırasında genetik problemler nedeniyle 10 embriyonun 6 tanesinde problem çıkıyor. Kadının bir ay içinde hamile kalma şansı yüzde 15’tir. Dolayısıyla her ay atılan yumurtada organizasyon bozukluğu ve genetik eksiklik yumurtanın rahim içine yapışamamasına neden oluyor ya da döllenme tam olmuyor. Tüp bebek işlemi işlem yapılan transferlerde iyi olan embriyoya denk gelinirse gebelik şansını artar” diye konuştu.



"Rahim embriyoyu kabul etmeyebilir"



Tekrarlayan başarısızlıkların ikinci nedeninin endometrium sorunları olduğunu açıklayan Prof. Dr. Attar, “Rahim her zaman yumurtayı tutabilecek kadar olgunlaşamıyor. Normalde rahimin embriyoyu tuttuğu çok kısıtlı bir dönem var. Bu süre 3 ila 5 gün arasında. Bu döneme denk gelirse embriyo rahim içine yapışıyor. Bu döneme denk gelmezse yapışamıyor. Rahim ve embriyo gelişiminin eş zamanlı olması gerekiyor. Aksi takdirde rahim embriyoyu kabul etmez” dedi. Dr. Attar sözlerine şöyle devam etti:

“Eş zamanlı gelişememe yanında diğer tutunamama nedenleri de rahim içinde olabilecek birtakım yapışıklıklardır. Polip gibi küçük kitleler veya rahim içine doğru sarkıp, büyüyen miyomlar, rahim tüberkülozu, enfeksiyon gibi durumlarda da hamilelik şansı azalır.”



"Yaş faktörü çok önemli"



Histeroskopi olarak adlandırılan rahim içinin görülüp değerlendirilme işleminin yapılması sonrasında nakle karar verildiğini belirten Prof. Dr. Attar, “Histeroskopinin doğrudan ve dolaylı yararları var. Rahim içinde bir problem yoksa nakil yapılır. Rahim içine bir travma vermekte implantasyon başarısını artırıyor. Bir önceki adet döneminde veya yumurta toplama aşamasında rahim içine bir travma vererek, bir çizik yapabiliyoruz. Bu gebelik şansını artırıyor ama nedeni tam olarak bilinmiyor. Fakat şu noktayı belirtmeden geçmeyelim. Yaş faktörü arttıkça genetik sıkıntı yaşama olasılığı artıyor. 35 yaş ve üzerindeki kadınların gebe kalma şansı gitgide azalmaktadır” dedi.