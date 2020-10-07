Bazı zamanlar tariflere bakarken yağ konmak istendiğinde gram üzerinden verildiği görülüyor. Evde bu şekilde ölçüm yapacak hassas tartı olmadığı zaman zorluk çekilmektedir. O yüzden geriye kaşık üzerinden kaç gram geldiğini öğrenmek, yemekleri çok daha kolay ve hızlı şekilde yapmaya olanak tanımaktadır.



100 Gr, 125 Gr, 150 Gr ve 250 Gr Tereyağı Kaç Kaşık Ediyor?



Öncelikle 1 yemek kaşığı tereyağını 14 gram ettiğini öğrenmek gerekir. Bunu bildikten sonra ise zaten artık diğer hesaplamalar kolay biçimde yapılabilir. Fakat yemek yaparken hesaplamalarla uğraşmamak için, sırasıyla 100 gramdan başlamak suretiyle 250 grama kadar bu hesaplamaların karşılığını yazmak mümkün.



100 gram tereyağı = 7 yemek kaşığı eder.



125 gram tereyağı = 8,5 yemek kaşığı eder.



150 gram tereyağı = 10 yemek kaşığı eder.



200 gram tereyağı = 14 yemek kaşığı eder.



Görüldüğü üzere yemek yaparken yukarıdaki hesaplamalar ele alınarak kolaylıkla tereyağ gramajını ayarlamak mümkün. Böylece zamandan tasarruf elde ederken aynı zamanda yemeğin daha sağlıklı ve lezzetli olmasına imkan verebilirsiniz.



Gram Üzerinden Tereyağı Kaç Kaşık Eder?



Pek çok insan gram üzerinden yemeklere yemek kaşığı ile tereyağı koyar. Özellikle yemeklere harika bir lezzet katması ve sağlıklı olması ile tereyağının çok kullanılması nedeniyle, pek çok işi kaşık üzerinden hesaplamasını öğrenmeye çalışıyor. Genel olarak 100 gram tereyağının 7 yemek kaşığı ettiğini bilmek yeterlidir. Bu doğrultuda diğer hesaplamalar kolaylıkla yapılabilir ya da yukarıdan karşılıklar elde edilebilir.