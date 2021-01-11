11 Ocak 2021 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay’ın ışığı küçülüyor. Böyle zamanlarda daha fazla içe kapanış ve sonlanan durumlarla karşılaşabiliriz. Ay saat 16:29’a kadar Yay’da boşlukta ilerliyor. Niyetlerimiz çok net olmayabilir. Karar vermek zor ve yeni bir adım atmak için koşullar uygun değil. Bugünlerde gizli kalan şeyler söz konusu.

Nelerden kaçınmalı? Yine de yan yana gelen Merkür ve Jüpiter verimli düşünceler ve akılcı bir tutum getirmekte. Saat 16:29’dan itibaren Oğlak burcuna ilerleyen Ay biraz daha kısıtlayıcı ya da ketum olabileceğimiz koşullar getirmekte. Duygusal açıdan beklentilerimizi düşük tutalım. Geçmişle, eskiden kalan şeylerle ilgilenmek için uygun saatler bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Gece Koşulların olgunlaşmasına izin verelim. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Gece günündeyiz. Kendi iç dünyamıza, sezgilerimize kulak vermek durumundayız. Bugün düşüncelerimizde daha esnek olmaya özen gösterelim. Aşırı önyargılar ilişkilerimize ve hedeflerimize engeller çıkartabilir.