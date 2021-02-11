11 Şubat 2021 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün Saka burcunda yeniayı bekliyoruz. Bu nedenle sabırlı olmak ve yapıcı düşüncelere odaklanmak yararlı olacak. Saka burcundaki yeniay belki yalnız kalsak da ortak düşünceler geliştirebileceğimizi, daha ümitvar hareket edebileceğimizi anlatıyor. Yeniay saat 22:05’de gerçekleşmiş olacak.

Nelerden kaçınmalı? Bugün aynı zamanda yan yana gelen Venüs ve Jüpiter daha keyifli ya da bize mutluluk getirebilecek fırsatların da söz konusu olduğunu anlatıyor. Arkadaşlıklara, sanatsal uğraşlara yönelebiliriz. Ancak öğle saatlerinde biraz daha dengeli ve sakin kalmaya bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Jaguar Yeni bir döngü açılıyor. Hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Mahremiyet önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz.