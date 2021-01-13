13 Ocak 2021 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Zor enerjiler içinden geçiyoruz. Bu sabah Oğlak burcunda gerçekleşen yeniay (08:00) Plüton’la birleşiyor. Bu durum üstümüzde baskı kuran ya da bizi manipüle eden koşullar içinde olduğumuzu gösterebilir. Kimi zaman bu durum ölüm ve yeniden doğuş temalarını gündeme getirmekte. Kendi gücümüzün farkına varmalıyız. Ancak duygusal açıdan huzurlu olamayabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Duygusal ihtiyaçlarımızın farkında olalım. Bizi baskılayan, endişelendiren durumların içinde olsak da güçlü bir kararlılık gösterebiliriz. Yeniayın enerjisi altında değişime odaklanmalıyız. Saat 19:43’den sonra Saka burcuna ilerleyecek olan Ay daha umutlu ve mantıklı koşullar getirmekte. Bağımsız kalabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Baykuş Yeniliklere açığız. Mayalara göre ölümü simgeleyen Baykuş günündeyiz. Yenilenme yaşayabileceğimiz bir gündeyiz. Bu gün burcu ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.