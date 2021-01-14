14 Ocak 2021 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün Saka burcunda, Merkür ile Jüpiter arasında ilerleyen Ay eğitim, iletişim ve hareketi içeren konulara büyük bir canlılık ve şans getirmekte. Akademik konular, görüşmeler ve zihinsel uğraşlar açısından oldukça verimli ve pozitif koşullar söz konusu. Düşünce ve duygularımızı daha özgün şekilde ortaya koyabiliriz. Ayrıca gruplar ve sosyal konular da dikkat çekebilir.

Nelerden kaçınmalı? Yeniayın enerjisi devam ederken kendimizi yeni uğraşlar içinde bulabiliriz. Daha fazla görüşme ve yeni düşünceler söz konusu. Böyle zamanlarda tek başına hareket etmek daha uygun ancak bu durum duygusal ilişkilerimiz açısından pek kolay olmayabilir. Kimi zaman fazla katı davranıyor olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Baykuş Yeniliklere açığız. Mayalara göre ölümü simgeleyen Baykuş günündeyiz. Yenilenme yaşayabileceğimiz bir gündeyiz. Bu gün burcu ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.