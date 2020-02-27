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27.02.2020 - 15:54 |

15 dakika kaliteli iletişim kurmak, duygusal bağışıklığımızı güçlendiriyor!

En son ne zaman karşınızdaki insanı can kulağıyla dinlediğinizi hatırlıyor musunuz? Cep telefonlarının sohbetleri ele geçirdiği günümüzde bu o kadar kıymetli ki... Dünyaca ünlü Psikolog Dr. Guy Winch, birbirimizle kurduğumuz kaliteli iletişimin duygusal bağışıklığımızı güçlendirerek hayatımıza değer kattığını söyledi. Hatta 15 dakikalık kaliteli bir sohbetin bile olumlu etkilerini hissettiğimizi paylaşıp çayın bu ortamın sağlanmasındaki rolünü de anlattı

15 dakika kaliteli iletişim kurmak, duygusal bağışıklığımızı güçlendiriyor!

Dünya çapında gerçekleştirdiği iletişim çalışmalarıyla kaliteli iletişimin önemine dikkat çeken Lipton, küresel çalışmaları için iş birliği yaptığı duygusal sağlık alanında uzman psikolog Dr. Guy Winch’i İstanbul’da ağırladı. Dünyanın en ilham verici konuşmacıları arasında yer alan ve kitapları 26 dile çevrilen Dr. Guy Winch, gerçekleştirilen toplantıda Türkiye de dahil farklı ülkelerde ve farklı kültürel yapılarda gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

Katıldığı toplantıda konuşan Dr. Guy Winch, kaliteli iletişimin hayata karşı duygusal bağışıklığımızı güçlendirdiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar sosyal varlıklardır. Bir gruba ait hissetmek ve insanlarla anlamlı bağlar kurmak doğamızda var. Bu bağların derinliği yani kalitesi duygusal sağlığımız için değer yaratır. Kaliteli iletişim en basit anlatımıyla; duygularımızı, hayallerimizi, hedeflerimizi birbirimizle paylaştığımız, kendimizi karşımızdaki insana daha yakın hissettiğimiz ve bize iyi hissettiren iletişimdir. Tamamen anda olduğumuz, karşımızdakini dinlediğimiz ve derinlemesine sohbet ettiğimiz en az 15 dakikalık bir kaliteli iletişim bile duygusal sağlığımıza çok önemli katkılar sağlayabilir. Bu noktada kültürel ritüeller iyi bir araç olabilir. Lipton’un küresel araştırmaları da en yüksek oran Türkiye’de olmak üzere pek çok ülkede bir çay eşliğinde sohbet etmenin insanlara iyi hissettirdiğini gösteriyor."

Duygusal sağlık neden en az fiziksel sağlık kadar önemli?

Duygusal sağlığın en az fiziksel sağlık kadar önemsenmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Guy Winch, “Tıpkı fiziksel sağlığımızı korumak için çabaladığımız gibi duygusal sağlığımızı da kontrolümüz altında tutmamız gerekiyor. Tüm dünyada farkındalık yaratmaya çalıştığımız şey de tam olarak bu: İnsanların duygusal bağışıklıklarını daha güçlü kılan kaliteli iletişimi bir öncelik haline getirmesi” dedi.

Dr. Guy Winch "Duygusal yaraları anlatmak çok zor. İnsanlar bunları fiziksel bir sorunu anladığı gibi anlayamıyor. Beyin ve kalbimiz için bir kullanma kılavuzumuz olmalı. Duygusal sağlığımızı önemseyerek potansiyelimizi daha yukarı taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Türk kültüründe iletişimde kalma çok güçlü"

"Bence birçok ülkeye göre kültürünüzün derininde iletişimde kalma çok daha güçlü" diyen Winch "Türkiye'deki insanlar arasında gerçekten yakın ve derin bir iletişim var ve çay, sohbeti başlatıp sürdüren çok güzel bir format" diye konuştu.

15 dakika kaliteli iletişim kurmak, duygusal bağışıklığımızı güçlendiriyor
Göze İşcan-Guy Winch

10 kişiden 9'u çay eşliğinde sohbet ederek kaliteli iletişim kuruyor

Lipton’un 9 ülkede gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye’de insanların arkadaşları ve aileleriyle zaman geçirmeyi çok önemsediklerini gösteriyor. Buna karşılık insanların yüzde 42’si ilişkilerinin yüzeysel düzeyde kaldığını söylüyor. Araştırmaya göre Türkiye’de insanların yüzde 89’u arkadaşlarıyla bir bardak çay eşliğinde sohbet etmenin kaliteli iletişim için ortam sağladığını, 10 kişiden 9’u ise sohbet esnasında karşımızdaki kişinin hayatına gerçekten ilgi göstermenin kaliteli iletişim için önem taşıdığını söylüyor. Araştırmanın yapıldığı tüm ülkeler arasında en çok Türkiye’deki insanlar yeni arkadaşlar edinmenin önemli olduğunu düşünüyor.

"İlham vermeyi amaçlıyoruz"

Unilever Çay Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Göze İşcan ise "Hayatlarımız çok yoğun. Bu sebeple çoğu zaman hayatımıza anlam katacak değerli anları farkında olmadan kaçırabiliyoruz. Bu yüzden günlük telaşlar arasında yüzeysel düzeyde kalan bu ilişkilere dikkat çekmeyi ve insanlara hayatlarında kaliteli iletişime daha fazla yer vermeleri için ilham vermeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

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