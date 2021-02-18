18 Şubat 2021 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün Boğa burcunda Uranüs ve Mars arasında kalıyor. Bu görünüm yüksek bir enerjiye ancak bir yandan da kazalara, tartışma ve huzursuzluklara da işaret edebilir. Oldukça kararlıyız ve daha çok kazanmak istiyoruz. Ancak öfke ile hareket etmek, kıskançlık gibi duygular yüzünden kendimizi zorda bulabiliriz. Sabah saatlerini daha verimli kullanmaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Bugün 13:43’ten itibaren Balık burcu da başlamakta. Enerjilerin değiştiğini, yeni koşulların gelmeye başladığını görebiliriz. Niyetlerimizi gözden geçirmek ve belirli konularda esneklik ve anlayış göstermek daha doğru olacak. Bizi duygusal açıdan kısıtlayan durumlardan çıkmaya başlayabiliriz. Akşam saatlerinde sanatsal açıdan yaratıcı uğraşlara, keyiflere daha açık olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Timsah Keskinleşebiliriz. Maya takvimine göre bugün Timsah günündeyiz. Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Uyum ve denge önemli.