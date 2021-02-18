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HaberlerAstroloji Haberleri 18 Şubat 2021 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları
18.02.2021 - 00:00 |

18 Şubat 2021 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları

Riskler var! 18 Şubat 2021 Perşembe burç yorumuna göre bugün neler yapılabilir, nelere dikkat edilmeli?

18 Şubat 2021 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları
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Bugün ne yapılabilir? Ay bugün Boğa burcunda Uranüs ve Mars arasında kalıyor. Bu görünüm yüksek bir enerjiye ancak bir yandan da kazalara, tartışma ve huzursuzluklara da işaret edebilir. Oldukça kararlıyız ve daha çok kazanmak istiyoruz. Ancak öfke ile hareket etmek, kıskançlık gibi duygular yüzünden kendimizi zorda bulabiliriz. Sabah saatlerini daha verimli kullanmaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Bugün 13:43’ten itibaren Balık burcu da başlamakta. Enerjilerin değiştiğini, yeni koşulların gelmeye başladığını görebiliriz. Niyetlerimizi gözden geçirmek ve belirli konularda esneklik ve anlayış göstermek daha doğru olacak. Bizi duygusal açıdan kısıtlayan durumlardan çıkmaya başlayabiliriz. Akşam saatlerinde sanatsal açıdan yaratıcı uğraşlara, keyiflere daha açık olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Timsah Keskinleşebiliriz. Maya takvimine göre bugün Timsah günündeyiz. Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Uyum ve denge önemli.

 

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OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Alışveriş yapmak için uygun zamanlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda destek alacağınız bir gündesiniz. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. Kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Akşama doğru gündeminiz hareketlenebilir. Huzursuzluk yaratan durumlara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Bugün dostlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde çatışmalar olabilir. Olgunluk gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha fazla ifade etmek için çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkıntılı zamanlar yaşayabilirsiniz. Kayıplar meydana gelebilir. Kabullenme içinde olabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili konular daha fazla gündeminize gelebilir. İlişkilerinizde dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalar olabilir. Risk almak için acele etmemenizde fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlar yapabilirsiniz. Sabah saatlerinde sevdiklerinizle plan yapmak size iyi gelecektir. Gün içinde alışveriş yapacağınız zamanlar var. Keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha fazla tamamlanma içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde huzursuzluk meydana gelebilir, dikkatli olun.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gündemde olan konularda daha fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. Kopmalar olabilir. Bazı işlerinizi tamamlamanız için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişimizi sıkı tutmanız gereken bir gündesiniz. Göz önünde olmaktan keyif alacaksınız. İlerleyen zamanlarda daha kolay risk alabilirsiniz. Acele hareket etmekten kaçının.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gündeminiz yoğun olabilir. Dikkat çekici bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde farkındalık içinde olabilirsiniz. Tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizle ilgili kararlar almanız gereken durumlar oluşabilir.  Uluslararası konularla ilgilenebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte keyif aldığınız uğraşlar içinde olacağınız zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ortaklı konular keyfinizi kaçırabilir. Endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Dostlarınızdan alacağınız yardımlar durumunuzu etkileyebilir. Sabah saatlerinde bankalarla ilgili işlerinizi bitirmeniz sizin için daha iyi olacaktır. İlerleyen zamanlarda riskler artabilir. Acele karar vermemeye çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sizi olgunlaştırıcı koşullar oluşabilir. Bazı konuları daha net görebilmeniz söz konusu. Risk alacağınız durumlar olabilir. Akşam saatlerinde kararlar almanız gerekebilir. Hareketli zamanlar geçirebilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken durumlar olabilir. Çalışma hayatınızdaki sorumlulukları belli bir dengeye oturtmanız gereken bir gündesiniz. Sonuçlanması gereken durumlar için çaba sarf edebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaratıcılığınız kullanacağınız işlerle ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız işlerinize daha fazla yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde duygularınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde ailevi konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Dostlarınızla zaman geçirmek ve sanatsal konulara zaman ayırmak size iyi gelecektir. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. İlerleyen saatlerde huzursuzluklar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevre ilişkilerinizden gelen yoğunluk sizi zorlayabilir. Hobilerinizle ilgilenmek sizi keyiflendirebilir. Zevk aldığınız durumlarda daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalar olabilir. Duygularınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Huzursuzluk yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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