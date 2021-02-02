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02.02.2021 - 00:00 |

2 Şubat 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

Olumlu koşullar var! 2 Şubat 2021 Salı burç yorumuna göre bugün bizi neler bekliyor, nelere dikkat edilmeli, nelerden kaçınmalı?

2 Şubat 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları
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Bugün ne yapılabilir? Bugün ışıkların uyumu daha yaratıcı ve akıcı olabileceğimiz çalışmalara kapı açıyor. Çok fazla efor sarf etmeden daha şanslı diyebileceğimiz koşullar bulabiliriz. Anlaşmalar, görüşmeler ve ilişkilerimizi geliştirmek açısından uygun koşullar var. Sanatsal uğraşlar, yabancılarla ilgili konularda da çok şey yapabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Rehavete kapılmamalı ve şansımıza da aşırı güvenmemeliyiz. Şanslı bir gündeyiz ancak bu daha önce yaptığımız işlerin sonucu olarak ortaya çıkacak. Kadınlara yönelik işler, estetik ya da evimizi daha güzel hale getirebilecek bir konu üzerinde de durulabilir. Öğle saatlerini daha verimli kullanmaya bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Yılan Yeteneklerimizi kullanabiliriz. Derin konular üzerinde durabilir, sezgilerimize güvenebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
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Bugün

Eşinizle ilgili konularda kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Gün içinde denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Sabah saatlerinde ani tepkiler vermemeye çalışın. Sorumlu olduğunuz işlerde daha cesaretli olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. Bugün yeni sorumluluklar almak içi kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla iletişiminizde dikkatli olmanızda fayda var, ani değişiklikler keyfinizi kaçırabilir. Daha fazla aksiyon almanız gereken zamanlarda olabilirsiniz. İşlerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. Hobileriniz için harcama yapacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele içinde olabilirsiniz. İşlerinize yön vermek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde olası küçük tartışmaları derinleştirmemeye özen gösterin. Eğlenceli programlar içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailevi konularda huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Eski konular açılabilir. Babanızla ilgili olaylara ilgilenebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız koşullar oluşabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha atak davranabilirsiniz. İşlerinize yön kazanmak için çaba göstereceksiniz. Gün içinde çıkabilecek tartışmalar dikkat etmenizde fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Hareketli bir gündeminiz var. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha hoş görülü olmanız gereken bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. İşlerinize ilerletmek isterken acele etmemelisiniz. Hatalara karşı dikkatli olmalısınız. Ticari konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde maddi konulara yoğunlaşabilirsiniz. Parasal birikimlerinizi yönlendirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek için çabalayabilirsiniz. Bu konuda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Önünüzdeki engelleri aşmak için yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Huzursuzluklara karşı kendinizi korumalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendi ilgi alanlarınıza yönlenebilirsiniz. Hassas olduğunuz konulara önem vermelisiniz, ani tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi cesaretli hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili çaba göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde bilemediğiniz konularla ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele içinde olabilirsiniz. Sizi hapseden koşullar canınızı sıkabilir. Akışta kalmaya çalışın. Kendi iç dünyanızda kalmak sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde planlarınız ve beklentileriniz için mücadele vermek durumunda kalabilirsiniz. Küçük tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Fevri çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Sosyal konular ilginizi çekebilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İşten gelen kısmetler olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda destek alabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Üstlerinizle ilgili konulara daha özenli davranmanızda fayda var. Gün içinde hedeflerinize ulaşmak için mücadele verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konularla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaşadığınız olayları daha iyi algılayabileceksiniz. Yeni ufuklara açılmak için mücadele içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde tartışma yaşamamaya özen göstermelisiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İlgilendiğiniz konularda acele karar vermeyin. Arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Endişe duyduğunuz konular zihninizi yorabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf etmeniz gereken zamanlardasınız. İşlerinize yön kazandırmak için tüm engelleri açmaya hazırsınız.Devamını Oku

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