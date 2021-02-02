2 Şubat 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün ışıkların uyumu daha yaratıcı ve akıcı olabileceğimiz çalışmalara kapı açıyor. Çok fazla efor sarf etmeden daha şanslı diyebileceğimiz koşullar bulabiliriz. Anlaşmalar, görüşmeler ve ilişkilerimizi geliştirmek açısından uygun koşullar var. Sanatsal uğraşlar, yabancılarla ilgili konularda da çok şey yapabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Rehavete kapılmamalı ve şansımıza da aşırı güvenmemeliyiz. Şanslı bir gündeyiz ancak bu daha önce yaptığımız işlerin sonucu olarak ortaya çıkacak. Kadınlara yönelik işler, estetik ya da evimizi daha güzel hale getirebilecek bir konu üzerinde de durulabilir. Öğle saatlerini daha verimli kullanmaya bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Yılan Yeteneklerimizi kullanabiliriz. Derin konular üzerinde durabilir, sezgilerimize güvenebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.