21 Aralık'ta Jüpiter ve Satürn Saka burcunda birleşiyor
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!
Yıl sonuna doğru yaklaşırken yeni döngülerin de başladığını görüyoruz. 21 Aralık’ta gecenin en uzun olduğu, kış mevsiminin başladığı, Güneş’in Oğlak burcuna ilerlediği gün, Jüpiter ve Satürn Saka burcunda birleşecekler. Bu önümüzdeki yılları sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan şekillendirecek bir döngünün de başlangıcı aynı zamanda. Bu hafta gökyüzünde yepyeni bir perde açılıyor. Saka burcunun anlattığı akılcılık, mantık, yeni düzen isteği ve sosyal konular her alanda görülmeye başlanacak. 23’ü civarında daha sakin kalalım ve fiziksel risk taşıyan durumlara dikkat edelim. Öfkeye, şiddete ve kazalara fazlası ile açık olabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
20 Aralık Pazar
Daha idealist ve hayalci olabileceğimiz bir gündeyiz. Kolayca dağılabiliriz.
21 Aralık Pazartesi
Hayalci olsak da düşüncelerimize yeniden şekil vermek, plan yapmak isteyebiliriz.
22 Aralık Salı
Oldukça hızlı ve aksiyonu bol bir gündeyiz. Enerjimizi somut konular üzerine odaklayalım.
23 Aralık Çarşamba
Kazalara ya da riskli durumlara dikkat edelim. Öfkemizi daha iyi kontrol etmeye çalışmalıyız.
24 Aralık Perşembe
Günün ilk yarısında sabırsızlıklar ve acelecilik yaşanabilir. Daha dikkatli olalım. Öğle sonrasında daha kararlıyız.
25 Aralık Cuma
Düşüncelerimizi somut hale getirmek ve yeni fikirleri harekete geçirmek için uygun bir gündeyiz.
26 Aralık Cumartesi
Biraz yavaşlamak ve sakin düşünmek için fırsatlar var. Olaylara bakış açımıza değişiklikler katmaya bakalım.