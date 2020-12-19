21 Aralık'ta Jüpiter ve Satürn Saka burcunda birleşiyor

Yıl sonuna doğru yaklaşırken yeni döngülerin de başladığını görüyoruz. 21 Aralık’ta gecenin en uzun olduğu, kış mevsiminin başladığı, Güneş’in Oğlak burcuna ilerlediği gün, Jüpiter ve Satürn Saka burcunda birleşecekler. Bu önümüzdeki yılları sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan şekillendirecek bir döngünün de başlangıcı aynı zamanda. Bu hafta gökyüzünde yepyeni bir perde açılıyor. Saka burcunun anlattığı akılcılık, mantık, yeni düzen isteği ve sosyal konular her alanda görülmeye başlanacak. 23’ü civarında daha sakin kalalım ve fiziksel risk taşıyan durumlara dikkat edelim. Öfkeye, şiddete ve kazalara fazlası ile açık olabiliriz.

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Hangi gün nelere önem verelim?