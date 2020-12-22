22 Aralık 2020 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün Koç burcuna ilerleyen Ay daha hızlı, girişken hatta iddialı koşullar getirmekte. Yeni bir adım atmak ve cesaret göstermek için uygun koşullar var. Enerjimiz ve hevesimiz yüksek. Ancak aşkta ve ilişkilerde daha fazla çekişme var. Venüs’ün Mars’la ve Plüton’la açısı aşkta ve denge gerektiren konularda çekişme, kıskançlık ve güç savaşına neden olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugünlerde yüksek enerji açığa çıkaran koşullar görüyoruz. Acelecilik nedeni ile hata yapmamaya özen gösterelim. Tek başına hareket daha kolay ancak karşılıklı konularda denge bulmakta zorlanabiliriz. Günün geç saatlerinde empati yaratmak ve duygularımızı anlatmak için daha güzel nedenler bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/ Gece İlişkilerimizde bir denge kurmaya bakalım. Maya takvimine göre bugün Gece, ya da Karanlık günündeyiz. Bu gün burcu duygusal güvenliğimize ait konuların, psikolojik temaların ağır basabileceğini anlatmakta. Derinliklere yönelme eğilimindeyiz.