23.11 Saat Anlamı Nedir? Saat 23 11 İse Ne Anlama Gelir?

Saatler 23.11’i gösterdiğinde onun ne denli değiştiğini size anlatmak ister. Aslında sizde bunun farkındasınızdır ama ilişkinize bunu konduramıyorsunuzdur.

23.11 Saat Anlamı

Sonradan değişmek değil bu durum. Aslında daha en başından beri böyleydi fakat sizi elde edebilmek için kendisini farklı gösterdi. Çünkü siz zaten onun bu huylara sahip olduğunu daha en başından bilseydiniz, onunla birlikte olmazdınız. 23.11 saat anlamı, düşüncelerinizde yanılmadığınızı ve onun gerçekten çok değiştiğini, aslında özüne döndüğünü ifade etmektedir.

Sizin fikirlerinize, düşüncelerinize ve hatta size önem veriyormuş gibi davranarak, sizi kendisine bağladığını düşünüyor. Doğal olarak gerçek yüzünü de ortaya çıkarmaya başlıyor ki buna da alışın. Fakat siz böyle bir insan değilsiniz. Henüz yolun başındayken sizinle hiçbir ortak yanı bulunmayan bu kişiyle yollarınızı ayırın. Çünkü siz gerçekten daha iyilerine layıksınız.