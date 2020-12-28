28 Aralık 2020 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? İkizler burcunun ortalarında ilerleyen Ay ilişkilerimize merak, sosyalleşme arzusu ve daha çok sohbet getiriyor. Düşüncelerimizde daha hırslı davranabiliriz. Duygulara ise pek fazla yer vermiyoruz. Kimi zaman bu durum hoşnutsuzluklara yol açabilir. Aşkta çok rahat olmayabiliriz. Özgür kalmak, farklılıklar aramak ağır basabilir.

Nelerden kaçınmalı? Gün boyunca, özellikle de öğle sonrasında daha iyi bir iletişim kurmanın yollarını aramalıyız. Sözlerimizle inşa edici olabiliriz. Gruplarla işbirliği yaratabilecek imkanlar var. Ancak akşam saatlerinde duygusal alanda daha tepkisel ve tahammülsüz davranabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Su Önemli sonuçlar, değerlendirmeler var. Su burcu değişkenliği, esnekliği ve yönsüzlüğü temsil eder. Duygusal nedenler yüzünden dağılabiliriz. Kimi zaman kendimizi yeteri kadar kontrol edemeyebiliriz. Gün boyunca daha tutarlı ve kararlı olmak yönünde test edileceğiz.