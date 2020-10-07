32 İnç En Boy Olarak Kaç Cm Ve Kaç Ekran Eder? 32 İnç Smart Tv (Televizyon) Ölçüleri

Televizyonların büyüklükleri ifade edilirken uzunluk olarak inç kullanılmaktadır. Bu sebeple en ve boy olarak cm cinsinden bilinmesi gerekir.



32 İnç En Boy Olarak Kaç Cm ve Ekran Eder?



Sıklıkla kullanılan 32 inç ekranlar 71 cm x 40 cm olarak üretilmektedir. 32 inç cm ile dönüşüm yapıldığında 81,28 cm'ye denk gelmektedir. Bu sebeple 32 inç televizyonların eni 40 cm, boyu ise 71 cm kabul edilmektedir. Ayrıca bu televizyonların kullanımında 1,2 ve 1,6 metre uzaklıkta olunması önerilmektedir.



32 İnç Smart TV (Televizyon) Ölçüleri



Smart TV televizyonlar günümüzde yaygınlıkla kullanılan televizyon türleri arasındadır. Genellikle inç olarak ölçüm yapılmasına rağmen cm cinsinden değerleri de bulunmaktadır. Bu sayede ekranın büyüklüğü kişinin beğenisine göre sunulmakta ve değiştirilmektedir.



32 inç Smart Tv bir televizyonun en ve boy oranı 40 x 70 cm olarak belirlenmiştir. 32 inç ekranın uzunluğu ise 81,28 cm'dir.



Ekran Ölçümü Nasıl Yapılır?



Ekran ölçüsü bilinmeyen ekranların cm türünden ölçümünün yapılması oldukça kolay bir işlem veya cetvel ölçümü gerektirir. Ekranın kenarlıkları alınmadan çapraz köşelerden ölçülmesi ile kaç cm ekran olduğu bulunabilir. Bu değer ince dönüştürülebilir.



Ekran ölçüsü hesaplarken uzun ve kısa kenarın uzunlukları gerekir. Bu uzunluklarda kenar dahil edilmemelidir. Pisagor teoremini uygulayarak iki kenarın karesi alıp toplanmalı ve kök içine alınmalıdır. Çıkan sonuç ekranın uzunluğunu vermektedir. Cetvel ile ölçülen değere eşit olduğu için inç değerine çevrilebilir.