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17.02.2021 - 18:23 |

4 Boyutlu Ultrason Gebeliği Kaçıncı Haftasında Yapılır? Dört Boyutlu Ultrason Ne İşe Yarar?

Gebelikte 4 boyutlu ultrasonografide ses dalgaları prob aracılığıyla dokuya gönderilir. Dokulardan geri yansıyan ses dalgaları ekran üzerinde görünür ve kişiye bilgisi verilir. Gebelik süresi boyunca farklı farklı dönemlerde ultrason yapılır. Bebeğin gelişimi ve büyümesinin hangi şartlar olduğu dikkate alınır. 4D ultrasonlar isteğe bağlı yapılan çekimlerdir. Normalde uygulanan ultrasonlar gibi bebeğin görüntüsünün elde edilmesi için ses dalgaları kullanılır. 4D ultrason, anne karnındaki bebeğin görüntülerini canlı bir video gibi yansıtır. Böylelikle anne ve baba bebeğin gülümseme ya da esneme gibi faaliyetlerini görme şansına sahiptir. 4D ultrasonlarının yapılmasının amacı görüntü kalitesinin diğer boyutlara göre daha iyi olmasından kaynaklanır. İşte, merak edilen tüm detaylar.

4 Boyutlu Ultrason Gebeliği Kaçıncı Haftasında Yapılır? Dört Boyutlu Ultrason Ne İşe Yarar?
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4D ultrasonlar, pek çok işe yarayan ve ailelerin genellikle tercih ettiği bir görüntüleme yöntemidir. Bebeğin anne karnındaki hareketlerini daha canlı ve net görme fırsatı elde edilir.

 4 Boyutlu Ultrason Hamileliğin Kaçıncı Haftasında Yapılır?

 4 boyutlu ultrasonlar, bebeği en iyi izlendiği dönemlerde yapılır. Bu dönemler gebeliğin 11. ila 13. haftaları ve 18. ila 22. haftalarıdır. Gebeliğin 22. ila 28. haftalarında da 4 boyutlu ultrasonlar tercih edilebilir. Gebeliğin ilerleyen haftalarında ise bebeğin vücudunda gelişim olacağı için tamamını görüntülemek zor olacaktır. Bu nedenle, bahsedilen haftalarda 4 boyutlu ultrasonlar daha iyi sonuç verecektir ve bebeğin yüzünün de görülmesini sağlayacaktır.

 4 Boyutlu Ultrason Ne İşe Yarar?

 4 boyutlu ultrason hamilelik dönemi ve bebeğin gelişimi ile ilgili bilgi veren yöntemdir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  1. Bebeğin gelişimsel analizleri
  2. Dış gebelik tanısı
  3. Bebeğin cinsiyetinin normalden daha erken öğrenme fırsatı
  4. Yumurtalık tümörlerinin, polip kisti ve miyomlarının teşhisi
  5. Plasentada meydana gelebilecek anormalliklerin belirlenmesi
  6. Rahmin yapısal olan problemlerinin belirlenmesi
  7. Plasentanın konumunun belirlenmesi
  8. Normal olmayan kanamalara neden olan sebeplerin belirlenmesi
  9. Çoğul gebeliğin ayrıntılı bir şekilde ele alınması
  10. Gebelikte meydana gelen riskler varsa bebeği yakından takip etmek
  11. Herhangi bir tehlikeye karşı önlem almak
  12. Tekrar eden düşükler varsa bu durumun değerlendirilmesi
  13. Anne rahminde bulunan fiziksel problemlerin teşhisi gibi durumlarda işe yarayan bir görüntüleme yöntemidir.

 

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