4 Boyutlu Ultrason Gebeliği Kaçıncı Haftasında Yapılır? Dört Boyutlu Ultrason Ne İşe Yarar?

4D ultrasonlar, pek çok işe yarayan ve ailelerin genellikle tercih ettiği bir görüntüleme yöntemidir. Bebeğin anne karnındaki hareketlerini daha canlı ve net görme fırsatı elde edilir.

4 Boyutlu Ultrason Hamileliğin Kaçıncı Haftasında Yapılır?

4 boyutlu ultrasonlar, bebeği en iyi izlendiği dönemlerde yapılır. Bu dönemler gebeliğin 11. ila 13. haftaları ve 18. ila 22. haftalarıdır. Gebeliğin 22. ila 28. haftalarında da 4 boyutlu ultrasonlar tercih edilebilir. Gebeliğin ilerleyen haftalarında ise bebeğin vücudunda gelişim olacağı için tamamını görüntülemek zor olacaktır. Bu nedenle, bahsedilen haftalarda 4 boyutlu ultrasonlar daha iyi sonuç verecektir ve bebeğin yüzünün de görülmesini sağlayacaktır.

4 Boyutlu Ultrason Ne İşe Yarar?

4 boyutlu ultrason hamilelik dönemi ve bebeğin gelişimi ile ilgili bilgi veren yöntemdir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: