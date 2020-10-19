4 Haftalık Gebelikte Beta Hcg Değeri Kaç Olmalıdır? Hamilelikte Normal Hcg Değerleri

Beta HCG bir hormonu olarak da değerlendirilmektedir. Kişi hamile kaldıktan sonra bu hormon ilgili bölgede salgılanmakta ve daha sonra belli bir hafta sonra hamilelik belirtileri bireysel açıdan ortaya çıkmaktadır.



4 Haftalık Gebelikte Beta Hcg Değeri Kaç Olmalıdır?



Çiftlerin birliktelik yaşaması ile hamilelik döneminin başlamasından itibaren beta HCG hormonu salgılanır. Bu doğrultuda hamileliği teşhis edebilmek için bir kan testi yapılır ve bu kan testi beta HCG olarak bilinmektedir. Genelde ilk kaçırılan adet dönemi ile beraber, bu süreç içerisinde test pozitif hale gelir.



Beta HCG hormonu farklı haftalar doğrusunda değişik miktarlar üzerinden salgılanmaktadır. Belli bir değer doğrultusunda ve değer aralığı içerisinde ele alınan bu miktar, haftaya bağlı olarak takip edilir. 4 haftalık gebelikte Beta HCG değeri ise 1000 ila 50000 arasında değişkenlik göstermektedir. Yani sağlıklı bir hamilelik döneminde 4 hafta sonunda Beta HCG hormonu bu değer içerisinde bulunur. Aynı zamanda hamileliğin belirlenmesi ve test üzerinden anlaşılması da yine bu süre içerisinde gerçekleşir. Tabii Beta HCG hormonu sadece 4 haftalıkken değil, farklı haftalık surelerde de ortaya çıkabilmektedir.



0-2 haftalık = 5-50

1-2 haftalık = 50-500

2-3 haftalık = 1000-5000

3-4 haftalık = 5000-10000

4-5 haftalık = 1000-50000



Bu şekilde ilerleyen haftalarda da artış göstermekte ve normal hamilelik değerlerini oluşturmaktadır.



Bu değerler içerisinde kalındığı süre içinde, hamilelik dönemi sağlıklı bir şekilde sürer ve tamamlanır.