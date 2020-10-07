40 İnç En Boy Olarak Kaç Cm Ve Kaç Ekran Eder? 40 İnç Smart Tv (Televizyon) Ölçüleri



Özellikle küçük odalar ya da işyerleri için 40 inç TV oldukça fazla tercih edilmektedir. Net bir çözünürlük ile rahat bir televizyon izleme imkanı sağlayan bu ürünler, aynı zamanda inç ve cm ile beraber ekran boyutu eşliğinde ele alınır. Ancak Türkiye'de özellikle inç yerine ekran boyutunun kullanıldığını dile getirmek mümkün.



40 İnç En Boy Olarak Kaç Cm ve Kaç Ekran Eder?



Alışkanlık olması ile beraber insanlar artık LCD ya da LED ekran televizyonların boyutlarını ekran boyutu üzerinden anlayabilmektedir. Bu doğrultuda 40 inç televizyonun hem cm hem de ekran boyutu eşliğinde şu şekilde ifade etmek mümkün;



40 inç TV boy ve en olarak = 89 cm x 50 cm



40 inç TV ekran boyutu = 101,60 cm



Tam olarak ise 40 inç yuvarlama üzerinden 102 ekran şeklinde ifade edilmektedir. Yani bir 40 inç televizyon alınmak istendiği zaman boyut olarak 102 olduğunu dile getirmek mümkün.



40 İnç Smart TV (Televizyon) Ölçüleri



Televizyon artık hem ev hem de iş yerlerine oldukça fazla şekilde istila etmiş durumda. Daha geniş ekran üzerinden izleme imkanı sağlayan bu televizyonlar için 40 inç oldukça fazla tercih ediliyor. Bu boyutun aynı zamanda 102 ekran boyutu olduğunu söylemek mümkün. Diğer taraftan boy olarak 89 cm ve olarak öne çıkarken, en olarak 50 cm üzerinden ele alındığı söylenebilir.