7 haftada bebeğin cinsiyeti belli olacak

Yüzde yüze yakın sonuç

ABD’de bulunan Tufts Üniversitesi’nde yapılan çalışmalarda, bebeğin cinsiyetinin hamileliğin 7’nci haftasında öğrenilebilmesinin mümkün olduğu açıklandı. Uzman ekip, daha önceden yapılmış 57 araştırmada yer alan 6 bin 500 hamilelik sonuçlarını inceledi. Buna göre, anneden alınan kan örneği sayesinde yapılan testin büyük oranda doğru sonuç verdiği ortaya kondu. Yeni yöntemde, annenin kanında erkek bebekte bulunması gereken Y kromozomunun olup olmadığı araştırılarak, çocuğun cinsiyeti belirleniyor. Testin güvenilirlik oranı, yüzde 95 ila 98 olarak saptandı.

18. haftada öğreniliyor

Ultrason yöntemiyle en erken 18 haftalık gebeliklerde öğrenilebilen cinsiyetin, regl dönemi bir ila iki hafta geciken kadınlarca da rahatlıkla anlaşılabileceği açıklandı. Uzmanlar, yöntemin, cinsiyete bağlı genetik hastalıkların anneden miras alınmasına karşı daha güvenli erken müdahale şansı doğuracağını ifade etti. Zira, anneden çocuğa hamilelikte geçen hastalıkların teşhisi için kullanılan “bebeğin içinde bulunduğu sıvıdan örnek alınması yöntemi” düşük riski doğuruyor. Öte yandan, erken cinsiyet testinin, sağlık dışındaki amaçlarla kullanılarak kürtaj oranlarını yükseltebileceğine dikkat çekildi.