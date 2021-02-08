8 Şubat 2021 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugünlerde Ay gittikçe küçülürken kendimizi biraz depresif ve yalnız hissedebiliriz. Böyle zamanlarda ruhsal açıdan arınmak, belirli alışkanlıkları bırakmak daha iyi olabilir. Gizli kalan şeyler de karşımıza çıkabilir. Merkür’ün konumu özellikle belirli bir düşünce üzerinde durmayı, iç gözlem yapmayı, adeta bize gelebilecek fikirleri beklemeye işaret ediyor.

Nelerden kaçınmalı? Bugün bizi ruhsal ve bedensel olarak yoran durumlarla karşılaşabiliriz. Sabırlı olmalıyız. Böyle zamanlarda yeni adımlar atmak pek mümkün olmayabilir. Gelecek yönünde yeni dilekler geliştirmeye bakalım. Zayıf ya da yardım bekleyen insanlara destek olabiliriz. Duygusal açıdan daha sağlam kalmaya bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Maymun Gelecek yönünde oldukça düşünceliyiz. Tzolkin’e göre bugün zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Düşüncelerimizi yaratıcı biçimde ortaya koyabiliriz. Zekaya dayanan uğraşlar ve yaratıcılığımızı çeşitlendirebileceğimiz olanaklar açısından güzel bir gündeyiz. Akış içinde kalabiliriz.