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26.10.2020 - 15:05 |

Açık alanda 10, kapalı alanda 4 dakika yetiyor! Kovid-19...

Tüm dünyayı etkisi alan Kovid-19'un bulaş riski açık ve kapalı ortamda geçirilen süreye göre değişkenlik gösteriyor. Havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanda geçirilecek sürenin artması söz konusu. Peki, kapalı alanda ne kadar süre maskesiz kalmak koronavirüse yakalanma riskini artırıyor? Konuşmayan iki kişi birbirine virüs bulaştırabilir mi? Açık ve kapalı alanda karşılıklı konuşma ne zaman risk yaratmaya başlıyor? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ateş Kara cevapladı

Açık alanda 10, kapalı alanda 4 dakika yetiyor! Kovid-19...
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Açık alanlar mesafeye uyum sağlanabilmesi açısından avantaj sağlarken aynı zamanda güneş ışığının ultraviyole etkisiyle virüsün bulaşması zorlaşıyor. Bu nedenle güneş ışığı ve dış ortam sıcaklığında karşıdaki kişiden virüsü kapma ihtimali ile iç havanın kuru olduğu kapalı ortamda kapma ihtimali arasında fark bulunuyor.

Havaların soğumaya başlamasının ardından hem kapalı alanda kalma süresinin hem de kişi sayısının artması, virüsün yayılmasının kolaylaştığı ortama işaret ediyor.

Açık alanda, karşıdaki kişinin maskeli olması durumunda virüs riski bulunmuyor ve maske takılmaması halinde bu kez sosyal mesafeyi korumak ön plana çıkıyor.

Kapalı alanda 15 dakika maskesiz kalırsanız...

Kapalı alanda maske takılması durumunda da virüs riski bulunmuyor ancak yüzün açık hale getirilmesi ve maskesiz kalınan sürenin 1-2 dakikanın üzerine çıkması halinde tehlike başlıyor. Son değerlendirmelere göre kapalı alanda kişilerin 15 dakika maskesiz kalması risk yaratıyor.

Konuşmayan iki kişi birbirine virüs bulaştırır mı?

Virüsün, konuşmayan iki kişinin yürürken birbirinin yanından geçip gitmesi halinde bulaşması ise mümkün değil.

Açık alanda 10, kapalı alanda 4 dakika konuşmak yetiyor

Açık alanda yaklaşık 10, kapalı alanda ise 4 dakika karşılıklı konuşma, sosyal mesafe 1 metre bile olsa koronavirüste bulaşı riski oluşturuyor.

"Maskede gevşeme olursa virüs kafasını kaldırabiliyor"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ateş Kara mevsim dönüşümlerinin yaşandığı dönemlerin riskli olduğunu belirterek kuru ve soğuk hava ile hafif nemli ve ılık havanın virüs açısından "avantaj" yarattığına dikkati çekti.

"Kapalı ortama giriyoruz. Maskede biraz gevşeme olduğu anda virüs kafasını kaldırabiliyor. Avrupa bunu bizden erken yaşıyor. Türkiye için de böyle bir riskin olabileceğini söylememiz mümkün. Bu dönemde maske ve mesafeye çok ciddi anlamda uyum sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Kara, koronavirüsün önüne engel konulması gerektiğini, bunun da en kolay şeklinin "maske" olduğunu vurguladı.

"Türkiye bu işin üstesinden daha önce geldi"

Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde maske uyumunun iyi olduğunu, diğer illerde sıkıntı yaşandığını belirten Kara şöyle devam etti:

"Maske uyumu etkili olduğu anda virüs sayıları çok hızla azalıyor. Bütün dünyada böyle. Amerika'da uyumun olduğu bölgelerde bu rakamlar düşük gidiyor ama öbür taraflarda bugüne kadarki en yüksek rakamları görüyorlar. Aynı şey Avrupa için de geçerli. Bu şekilde bunu bizim sağlamamız lazım. Buradaki özellik, kişi olarak, birey olarak biz bunu sağlarsak o zaman Türkiye bu işin üstesinden gelebiliyor. Bu daha önce oldu."

 

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