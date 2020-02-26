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26.02.2020 - 16:12 |

Adet gecikmesi neden olur? Adet gecikmesinin sebepleri ve belirtileri nelerdir? - Adet gecikmesine evde çözüm

Ergenliğe geçiş dönemi ile beraber kadınların adet görme serüveni başlar. Bu serüven içerisinde hemen hemen her kadında dönem dönem adet düzensizliği görülmektedir. Adet düzensizliği neden olur? Belirtileri nelerdir? Adet düzensizliğine ne iyi gelir? Konusuyla ilgili merak edilenleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Pınar Kadiroğulları sizler için anlattı

Adet gecikmesi neden olur? Adet gecikmesinin sebepleri ve belirtileri nelerdir? - Adet gecikmesine evde çözüm

Normal olarak kadınlarda iki adet arasındaki zaman 21 ile 35 gün arasındadır. Bu aralıktan kısa ya da uzun olması, adet düzensizliği olarak tanımlanır. Bu durum hamilelik belirtisi olabileceği gibi alta yatan başka bir hastalıktan kaynaklı da olabilir. Stres, çevresel ya da psikolojik faktörler, mevsimsel geçişler,  hormonal durumlar ya da çeşitli ilaçlar bu duruma sebebiyet verebilmektedir. Kimi kadın ayda birkaç kez regl olurken kimi kadın ise birkaç ayda bir regl olmaktadır. Bu durum bazı durumlarda başka hastalıkların habercisi olabileceği gibi tamamen hormonal bir durum da olabilmektedir. 

Adet düzensizliği neden olur? 

Adet düzensizliği pek çok nedenden dolayı yaşanabilir. Bu nedenler biyolojik kaynaklı olabileceği gibi çevresel ya da psikolojik orjinli de olabilir. Ergenlik dönemine girmek ilk nedendir. Ergenlik çağına giren genç kızların bir süre adet düzensizliği yaşaması normaldir. Hormonlar düzenlenene ve vücut sisitemini kurana kadar bu durum tehlikeli değildir. Ergenlik dönemi ile başlayan regl döngüsü,menopoz ile sonlanır. Menopoz dönemine yaklaşan kadınlar adet düzensizliği yaşarlar. Son adet gününden sonra 1 yıl geçmişse menopoz dönemi başlamıştır. İlaç kullanmanız gereken bir hastalığınız varsa kullanılan ilaçlar adet düzensizliğine neden olabilmektedir. Yoğun spor yapan kadınlarda adet düzensizliği meydana gelir. Ayrıca düşük kalorili diyet programları da düzensizlik oluşturur. Tiroid bezinde meydana gelen bir rahatsızlık hormonların yeterli çalışmasını engeller. Kadınların yumurtlama dönemini etkileyen polikistik over sendromu adet düzensizliğini oluşturur. Adet düzensizliğini meydana getiren bir neden de strestir. Stres vücudunuzu derinden etkileyerek ciddi sorunlara yol açar. Üreme hormonlarını da etkileyeceği için adet düzensizliği nedenleri arasındadır. Gergin ve panik kadınlarda adet düzensizliği daha sık rastlanır. Sağlıksız beslenmek de adet düzensizliğini yaşatmaktadır. Antioksidan besinler tüketmemek, gerekli vitamin ve mineralleri almamak pek çok hormonun salgılanmasını yavaşlatır. Bunun sonucunda adet periyodunda düzensizlik meydana gelir. Çok zayıf olmak birçok kadının hayalidir fakat çok zayıflık birtakım sorunlar meydana getirir. Bu sorunlardan biri de adet düzensizliğidir. Vücudun yağ ve kas oranı ideal değerin altında olduğunda hormon problemlerini meydana getirir. Bu durum da kadınlarda adet düzensizliğini yaşatır. Gebelik şüphesi olan kadınların adet günü gecikmektedir. Bu durum da adet düzensizliğine neden olan faktörlerden sayılmaktadır. 

Adet düzensizliği belirtileri, nasıl anlaşılır? 

-Sık zaman aralıklarında regl olma

-Çok uzun zaman aralıklarla regl olma

-Adet döngüsü ortasında (bir önceki ve bir sonraki döngü arasında) görülen kanamalar

-Regl döneminde yoğun kanamalar ya da çok seyrek kanama

-Adet süresinin ya çok uzun olması ya da çok kısa sürmesi

Adet gecikmesi neden olur Adet gecikmesinin sebepleri ve belirtileri nelerdir - Adet gecikmesine evde çözüm

Adet gecikmesinin çözümleri nelerdir?

Adet gecikmesinin çözümüne ulaşmak için öncelikle reglin neden geciktiğinin sebebinin bulunması gerekmektedir. Sebep bilinirse çözüme gitmek daha kolay olur. Örneğin çok kilolu olmak adet gecikmesinin nedenleri arasındadır. Burada kilo verilirse adet gecikmesi de önlenebilir. Yine sebep altta yatan rahim duvarı bozulması ise yapılacak testler ile uygun tedavi düzenlenir ve adetler düzene girer. Başka bir diğer örnek de strestir. Stres sebebi ile adet gecikmesi yaşanıyorsa stresin azaltılması ya da bitmesi ile regl gecikmesi düzenli hale gelebilir. Adet gecikmesi ile ilgili çözümler doktor kontrolünde çözülmelidir. Önce doğru tanı konulmalı, sonra tedavi uygulanmalıdır. 

Adet düzensizliğine ne iyi gelir? Evde bitkisel çözüm 

Adet düzensizliği yaşandığında öncelikle doktora basvurulması gerekir. Bu düzensizlik alta yatan baska hastalığın habercisi de olabileceği için tedbirli olmak gerekir. Ancak bazen şartlar uygun olmaz ise evde denenebilecek bazı bitkisel çözümler denenebilir

Soğan: Tıbben hâlâ ispatlı olmasa da son dönemlerde soğan kürünün adet düzenlemesinde rolü olduğu savunulmaktadır. 

Adet düzensizliğine faydalı olduğu düşünülen bitkiler:

-Çörek Otu

-Kekik

-Çobançantası otu

-Arslan pençesi

-Civan perçemi

-Adaçayı

-Altun ot

-Maydanoz

-Gülhatmi

-Hayıt otu

-Pelin otu

-Gül

-Rezene

-Papatya

-Isırgan otu

-Kuşkonmaz

-Karabaş otu

-Nane

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