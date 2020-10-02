Herkese merhabalar,

Sıklıkla karşılaştığımız bir duruma bu yazımda yer vermek istiyorum; çünkü bu durumla karşılaşanlar için aydınlatıcı bilgiler olacaktır, her zaman olduğu gibi maddeler halinde sizlere “Bir erkek görüşmeden neden kaçar?” başlığını detaylı olarak açıklıyorum.

Sosyal medya üzerinden tanışmalar (bana göre yüz yüze olmadıkça herhangi bir tanışmadan söz edemeyiz) yani yazışmalar günlerce hatta haftalarca sürüyor ve bir türlü yüz yüze görüşme seviyesine gelemiyor. Genellikle bu erkek tarafından kaynaklanıyor çünkü sırtlan erkek dediğimiz sınıf taktik gereği yazışmaları uzun tutarak kadında bir duygu geliştirmeye çalışıyor, örneğin uzun zamandır hayatına kimseyi almamış ve duygusal boşlukta olan bir kadın bu süreçte sadece yazışmalardan bile duyguya girebiliyor ve dolayısıyla erkeğe karşı derin duygular beslemeye başlıyor, henüz tanışmadığı adamla ilgili “Bu adam benim kaderim, hissediyorum” diyen kadınlara şahit oldum. Dolayısıyla bir takım zampara adamlar bu yazışmayla duygu oluşturma işini çok iyi bildikleri için sabah günaydın mesajları, akşam iyi geceler aklımdasın mesajları ve buna benzer şeytani hamlelerle kadına yoğun ilgi göstererek duygusal boşluk yaşayan kadının hayatına doğru sızma harekatı yaparlar, işte tam da bu noktada kadının tavrı belirleyici olur çünkü bazı kadınlar zekice davranarak “Seni merak ediyorum, en iyisi biz yazışmaları bir kenara bırakıp tanışma faslına geçelim” derler ve adamın gerçek niyetini anlama yönünde önemli bir hamle yaparlar çünkü adamımız eğer görüşmeyi sürekli erteleyen bir tavır içerisine girerse bu durumda görüşmeye niyeti olmadığı ortaya çıkacaktır, emin olun görüşmekten kaçmayan bir adam bu teklife hayır demez.

Peki her durum böyle midir? Yani görüşmeden kaçan her erkeğin sakladığı bir şeyler var mıdır?

Tam olarak öyle diyemeyiz, detaylı analizi size iletiyorum:

Yukarıda bahsettiğim gibi sırtlandır zaten ilk akla gelen ihtimal de budur. Burada sırtlan konusunda belirleyici olan ne kadar süreyle görüşmeden kaçtığıdır, örneğin sizinle iki haftadır yazışıyor ve bu adamla henüz görüşemediniz burada garip bir durum yok çünkü gerçekten yoğun olabilir veya bir fırsat bulamamış olabilir veya sizin karşınıza o iki haftalık süreçte çıkmamış olmasının sebebi işlerinin berbat gitmesi nedeniyle ruh halinin bozuk olması olabilir. Öte yandan, bir aydır yazışıyoruz ancak henüz görüşme teklifi gelmedi diyorsanız bu adam KESİNLİKLE SIRTLANDIR. Bir erkek hoşuna giden kadınla hemen ertesi sabah kahve içmek ister ve biz erkekler direk oynamayı sevdiğimiz için lafı pek dolandırmadan hadi görüşelim! demeyi severiz, özellikle de alfa bir adam zaten çok nadiren duygu yakalayabildiği için kendisine bir şeyler hissettiren kadını elinden kaçırmamak adına hemen görüşme teklif eder, kadın hayır dediğinde bir süre bekler ve teklifini yineler. Özetle: sırtlan olmayan bir erkeğin görüşmeyi erteleme ihtimali SIFIR.

Hayatındaki önceliği gönül işleri değildir. Bazı adamlar akılları zorlayacak derecede işkolik bir hayat yaşıyorlar. Bunun çeşitli sebepleri var; örneğin kariyer yaparak kendini ispatlamak, rahat denebilecek seviyede bir maddiyata ulaşmak, başarılı olduğunu sosyal çevresine veya ailesine ispatlamak ve en başta kendini ispatlama güdüsü… Bunların hepsi veya sadece bir tanesi geçerli olabilir; işte böyle bir adamla sosyal medyadan yazıştınız veya sosyal hayatta bir yerlerde tanıştınız ama kısa mesajların ötesine geçmiyor ve beklenen görüşme bir türlü gerçekleşmiyorsa bu durumun sebebi adamın çok yoğun çalışması olabilir. Buna normal demiyorum veya adam haklı demiyorum çünkü bu aslında adam açısından bir kaçıştır, kendini iş hayatına kilitlemiş ve sosyal hayattan uzak duran bu adamların sağlıklı bir ilişki yürütmeleri de mümkün değildir, öyle ki sadece kadının aşırı derecede anlayışlı olduğu ve pek fazla ilgi beklemediği ilişkiler yaşayabilirler ve ben size soruyorum: “İlgi beklemeyen ve adamı tamamen iş hayatıyla baş başa bırakan bir kadın bu duruma ne kadar sabredebilir?”

Üçüncü durum oldukça sıkıntılı; adamla yazışıyorsunuz ve bir aydan uzun süredir manyak gibi ilgi göstermesine rağmen görüşmüyorsa adam evli olabilir. Bir adamla tanıştım çok etkilendim ancak adam evli çıktı diyen kadınların sayısı gün geçtikçe artıyor, bu durumla karşılaşmış veya çevrenizde duymuş olabilirsiniz. Bunun sinyallerini size vermiştir ancak görmezden gelmiş veya konduramamış olabilirsiniz zira bazı kadınlar bir duyguya girdikleri zaman adamın en açık sinyallerini bile görmezler, görmek istemezler. Örneğin adam günün sadece belli saatlerinde mesajlara cevap vermekte, nadiren telefonla görüşmekte ve genelde mesajlaşmayı tercih etmekte olabilir. Buna ek olarak hafta sonları ortadan kaybolan ve sizi aramayan hatta telefonunu kapatan sonra pazartesi sabahları “Güzel bir hafta olsun canım…” mesajıyla size geri dönen bu tip adamların, özellikle ortadan kaybolma huyu olanların evli çıkma ihtimali vardır. Asıl mesele şurada başlıyor; adamın evli olduğu ortaya çıkıyor ama kadın o senaryoda kalmaya devam ediyor, “Belki boşanır, zaten mutsuz olduğunuz söylüyor” diyerek evli adamın boşanmasını bekleyen bir kadın takriben ömür boyu bekleyecektir. Bu tip vakalarda gerçekten boşanan erkeklerin oranı 5% i geçmez. Bu evli zamparanın aldatılan eşi pozisyonundaki kadının yaşadığı dram ise çok büyük…

Belki evli değildir ama evli gibidir… Nasıl yani? diye sorduğunuzu duyar gibiyim, hemen açıklıyorum: Bitiremediği ve yıllardır devam eden ancak ayrıl barış süren bir hikayesi vardır… Erkekler arasında bunun adı “Takıntı” dır. Mesela şöyle cümleler kurulur, “Bu adamın takıntısı da yıllardır sürüyor…” İşte böyle unutulamayan ve hala arada görüşülen bir kız varsa adam görüşmeden sürekli kaçar, bir yandan mesajlarda mükemmel erkek imajını çizerken öte yandan sürekli yoğun sürekli meşgul ve sürekli müsait değilim modunda gezer. Diğer kız zaten sahnenin asıl sahibi olduğu için istediği zaman adamı geri çağırmakta ve sonra tekrarlanan tartışmalarda onu yollamaktadır, ayrıl barış yılan hikayesine dönen bu ilişkiler nedense bir türlü sona ermez çünkü taraflar artık sevmiyor olsalar bile o kişinin bir başkasıyla olma ihtimaline karşı sürekli yoklamaya devam ederler, içlerindeki duygu sevgiden veya aşktan hırsa dönmüştür. Kaybetmemek için gösterilen yoğun bir hırs duygusu. İşte bu sebeple adam haftalardır size yazmasına rağmen görüşmeden kaçıyor olabilir, sosyal medya hesabı kapalıysa ve sizin takip isteğinizi haftalardır kabul etmiyorsa bu adamın başka işler çevirdiğine emin olabilirsiniz.

Son maddeyi yıllar önce bizzat yaşadım. Maddi olarak sıkıntılı bir dönemden geçen ve hesap ödeme konusunda bazı hassas duygulara sahip bir erkek, maddi durumunu düzeltmeden kızla görüşmek istemez. Benim de karşıma gerçekten hoşlandığım bir kız çıkmıştı, tam bana göre bir kız dediğim bu kız hayatta karşıma o kadar yanlış bir dönemde çıktı ki bunun bir çeşit şaka olduğunu düşünmüştüm, bana kalırsa maddiyatçı bir kadın da değildi ancak ben onu güzel yerlere götürmek ve birlikte iyi vakit geçirmek istiyordum, tek sorun o dönem yaşadığım maddi darboğazdı ve bunu aşabilmek adına neredeyse 24 saat çalışıyordum. Bu durumu ona açıklasam beni yanlış anlayacağına neredeyse emindim dolayısıyla sessiz kalmayı tercih ettim ve bir defa kahve içmek dışında görüşemedik dolayısıyla iletişimimiz sürmedi. Sonrasında karşılaştığımızda durumu ona anlattım ve güldü, neden söylemedin dedi ama işte bazı şeyleri karşı tarafa aktarmak pek kolay olmuyor… Yani özetle diyorum ki adam maddi olarak iyi durumda olmadığı için görüşme tarihini uzatabilir, bu da günlük hayatta karşınıza çıkabilecek ihtimaller arasında yer alıyor.

Sizlerden gelen konu taleplerini değerlendirmeye devam ediyorum; aşağıdaki adrese yazabilirsiniz:

yazaradilyildirim@gmail.com

Umarım ekim ayı aşkla geçer…

Sevgiler,

Adil Yıldırım