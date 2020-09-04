Adnan İsminin Anlamı Nedir? Adnan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli olan Adnan isminin sözlük anlamı bir yere yerleşerek orada ikamet eden, mukim olarak geçmektedir.



Adnan Ne Demek?



Adnan ismi genellikle tek başına kullanılır. Farklı adlarla bir araya getirmek isteyenler için de Adnan Efe, Adnan Can gibi kullanımları şık olacaktır. Erkek ismi olarak bilinen Adnan isminin anlamı ise Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kimse olarak geçmektedir. Özel anlamı ile ifadesi oldukça anlamlı olan Adnan ismi ülkemizde oldukça fazla tercih edilen erkek isimleri arasında yer almaktadır.



Sözlük anlamı olarak bir yerde yerleşip ikamet eden anlamına gelen Adnan ismi mana olarak cennette ölümsüzlüğe kavuşan kimse anlamına gelmektedir. Hem sözlük hem mana anlamı oldukça sevilen isim erkek çocuklara verilmektedir. Ünlü pek çok isimde de bu ismin kullanılması Adnan isminin tercih edilme nedenleri arasında görülmektedir.



Geçmişten günümüze oldukça sevilen bir isim olan Adnan ‘Cennette ölümsüzlüğe kavuşma’ anlamı ile ebeveynlerin dikkatini çeken bir isim olarak karşımıza çıkar. Yine Arapça da bulunan mukim anlamı da sevilen bir yere yerleşip orada ikamet eden anlamına da gelmektedir.



Adnan İsmi Kuran-ı Kerim’de Geçiyor mu?



İslam’a ait kavramlar içinde mukim manası ve cennette ölümsüzlük ifadesinin olması dolayısıyla tercih edilen Adnan ismi Kuran’da geçmemektedir. Cennet hayatının ölümsüzlüğünü anlatması dolayısı ile yine pek çok kişi tarafından tercih edilen Adnan ismi ebedi cennet hayatını anlatmaktadır.