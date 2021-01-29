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29.01.2021 - 11:46 |

Ağız kuruluğuna ne iyi gelir? Ağız kuruluğunu önleme yolları nelerdir?

Birçok metabolik hastalık vücuttaki su oranının %1 - %2 arası azalmasına neden olur. Ağız kuruluğu ile birlikte genellikle halsizlik ve baş ağrısı şikayetleri görülür. AIDS, kanser ve şeker hastalığının ilerleyen evrelerinde ağız ve cilt kurur. Ağız kuruluğuna ne iyi gelir ve ağız kuruluğunu önlemenin yolları nelerdir? İşte detaylar...

Ağız kuruluğuna ne iyi gelir? Ağız kuruluğunu önleme yolları nelerdir?
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Kronikleşen ve ara ara tekrarlayan ağız içi yaraları, hipertansiyon ve D vitamini eksikliği de ağız kuruluğunun nedenleri arasında yer almaktadır. Devam eden şikayetlerde mutlaka diş hekimine ya da dahiliye uzmanına gidilmelidir.

Ağız Kuruluğunun Nedenleri Nelerdir?

1- Az su içmek:

Gün içerisinde çok fazla tuzlu gıdalar tüketip az su içmek başlıca sebepler arasında yer alır. Gün içerisinde en az 2 - 2.5 litre su tüketilmelidir.

2- Asitli içecekler:

Günlük su ihtiyacını asitli içeceklerden karşılayan kişilerde de ağız kuruluğu sıklıkla görülür. Bu tür içeceklerin içindeki asitler boğaz kuruluğuna ve mide yanmasına da neden olur.

3- İlaçların yan etkileri:

Bazı ağrı kesicilerin ve antibiyotiklerin yan etkileri arasında ağız kuruluğu yer alır.

4- Sıvı kayıpları:

Tiroid bezinin normalden fazla çalışması, obezite ve tüberküloz gibi hastalıklar vücudun aşırı sıvı kaybetmesine ve ağız kuruluğuna neden olur.

Ağız Kuruluğuna Ne İyi Gelir?

1- Yeşil Çay:

Günde 1- 2 fincan yeşil çay içmek, vücudun su oranını dengeler.

2- Yoğurt:

Yarım yağlı ya da yağsız yoğurt , böbreklerin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Bu da ağız kuruluğu şikayetinin geçmesini sağlar.

3- Elma:

Elmanın kabuklarında yüksek oranda lif bulunur. Lifli besinler ağız kuruluğuna yol açan hastalıkların önlenmesinde etkilidir.

4- Çörek otu yağı:

Çörek otu yağı da böbrek sağlığına iyi gelir. Böbrek rahatsızlıklarına bağlı olarak ortaya çıkan belirtileri ortadan kaldırır.

5- Aloe Vera:

Son yıllarda Türkiye'de de sıklıkla yetiştirilen aloe vera bitkisi, tükürük bezlerinin çalışmasını sağlar. Cilt kuruluğu şikayeti olan kişiler de aloe vera bitkisini haricen kullanabilir.

Ağız Kuruluğunu Önleme Yolları Nelerdir?

Mevsimine uygun giyinmek vücudun fazla sıvı kaybetmesini önler. Özellikle yaz mevsiminde naylon ve polyester kumaşından üretilmiş kıyafetler giyilmemelidir. Yaz aylarında UVB ışınlarının dik bir açıyla geldiği saatlerde (11.00 - 13.30) spor aktiviteleri yapılmamalıdır.

Şeker oranı yüksek besinleri az tüketmek ve bol bol su içmek de ağız kuruluğunu önlemenin yolları arasında yer alıyor. Son olarak sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar bırakılmalıdır.

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