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29.01.2021 - 17:44 |

Ağız ve diş sağlığının kötü olması psikolojiyi nasıl etkiliyor?

Ağız ve diş problemlerinin kişiyi yalnızca fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da derinden etkilediğini söyleyen Diş Hekimi Ayça Tenli Kurt, "Ortaya çıkan ağız ve diş problemleri kişinin fiziksel görünümünü etkileyerek insanları sosyal ortamlardan uzaklaştırıyor" diye konuştu. İşte ağız ve diş problemlerinin psikolojimiz üzerinde yarattığı olumsuz etkiler...

Ağız ve diş sağlığının kötü olması psikolojiyi nasıl etkiliyor?
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Diş Hekimi Ayça Tenli Kurt, pandemi sürecinden dolayı insanların psikolojik olarak fazla etkilendiği şu dönemde ağız ve diş problemlerinin de psikolojiyi sarsarak insanları mutsuz ettiğini ifade etti.

Ağız ve diş sağlığının kurulan ilişkilerde oldukça önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Kurt, "Özellikle dişlerimizdeki kötü görünüm gülümsememizi etkileyerek insanlarla iletişim kurmaktan kaçınmamıza sebep oluyor ve yalnızlaşmamızı tetikliyor" açıklamalarında bulundu.

Gerekli tedbirleri alıp mutlaka diş hekimine gidin

Pandemi döneminde sokağa çıkma korkusu, diş kliniklerinin tehlikeli olabileceği, 'Nasılsa gülüşüm görünmüyor' gibi sebep ve endişelerle diş hekimine gitmekte kararsız kalıp gitmeyenlerin yaşadıkları diş problemleri de eklenince daha olumsuz tablolar oluştuğunun gözlemlendiğini vurgulayan Kurt, gerekli önlemler alındığı takdirde diş hekimi kontrollerinin aksamaması gerektiğini belirtti.

İhmal edilmesi birtakım sağlık problemlerini ortaya çıkabilir

Tüm bunlarla birlikte Diş Hekimi Ayça Tenli Kurt, fiziksel ve psikolojik sağlığın bir bütün olduğunu, her ikisinin de birbirinden oldukça fazla etkilendiğini ve ihmal edilmesi durumunda birtakım sağlık problemlerin ortaya çıkabileceğini söyleyerek düzenli aralıklarla muayene olunması gerektiğini hatırlattı.

 

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