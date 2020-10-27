Aileler dikkat! Yeni tehlike Ã§akmak gazÄ±

Ã‡akmak gazÄ±, bali, tiner, aseton ve benzin gibi maddeler Ã§ocuklar ve genÃ§ler iÃ§in tehlike saÃ§Ä±yor. HÄ±zlÄ± baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapmasÄ± nedeniyle riskli olan bu maddeler, ileriki seviyede madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yol aÃ§abiliyor. Bu ve benzeri uÃ§ucu maddelerin beyin Ã¶n lobuna direkt hasar verdiÄŸine dikkat Ã§ekenÂ Psikiyatrist Burcu KÃ¶k KendirlioÄŸlu, ailelere uyarÄ±larda bulundu.

KendirlioÄŸlu, "Bu maddeler kalp ve solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸatarak ani Ã¶lÃ¼mlere neden olur. DiÄŸer uyuÅŸturucu maddeler yasal deÄŸil ve onu kullanmanÄ±n ve satmanÄ±n cezasÄ± var. Bunlar yasal ve gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±mÄ±zda da kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maddeler olduÄŸu iÃ§in asÄ±l tehlike burada baÅŸlÄ±yor. Madde kullanÄ±m yaÅŸÄ± 9 yaÅŸa kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°lk madde kullanÄ±mÄ± deneyimi 9-15 yaÅŸlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Bu durumun bu yaÅŸlarda yaÅŸanmasÄ± ergenlikle de alakalÄ±, Ã§Ã¼nkÃ¼ ergenlik duygu durumunun daha yoÄŸun olduÄŸu bir dÃ¶nem. Ã‡ocukluktan genÃ§lik evresine geÃ§iÅŸte kendilerini ispat etme arayÄ±ÅŸÄ±nda oluyorlar. Ã–zellikle ailelerinin bÃ¼yÃ¼dÃ¼klerini gÃ¶rmediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen Ã§ocuklar, arkadaÅŸ Ã§evreleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bÃ¼yÃ¼dÃ¼klerini ispat etme arayÄ±ÅŸÄ±na giriyorlar. Onay alma isteÄŸi aileden karÅŸÄ±lanmazsa arkadaÅŸ Ã§evresinden karÅŸÄ±lanÄ±yor ve bu da onlarÄ±n madde kullanÄ±mÄ± gibi kÃ¶tÃ¼ deneyimleri yaÅŸamasÄ±na sebep oluyor" ifadelerini kullandÄ±.

AsÄ±l problem gÃ¼ven eksikliÄŸiÂ

Ailelere, topluma ve okul Ã§evresine bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rev dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen KendirlioÄŸlu, Ã‡ocuklar olumsuz duygularÄ±nÄ± ifade edemezlerse, aile tarafÄ±ndan onaylanmazlarsa, yaptÄ±klarÄ± olumlu davranÄ±ÅŸlara geri bildirimler verilmezse Ã§ocukta bir gÃ¼ven eksikliÄŸi oluyor. Bu gÃ¼ven eksikliÄŸi nedeniyle de madde kullanÄ±mÄ± olan bir ortamda hayÄ±r diyemiyor. Ã–nemli olan Ã§ocuÄŸa Ã¶zgÃ¼venini saÄŸlamak ve hayÄ±r diyebilmesini Ã¶ÄŸretmek dedi.

UzmanÄ±ndan ailelere uyarÄ±Â

Ã–zellikle ailelerin dikkat etmesi gereken konularda uyarÄ±larda bulunan KendirlioÄŸlu, Evde kronik Ã§atÄ±ÅŸmalar varsa bunlarÄ±n en aza indirilmesi gerekiyor. Evde sÄ±cak, samimi, Ã§ocuÄŸun korunduÄŸunu hissettiÄŸi bir ortam yaratmak gerekiyor. Ã‡ocuÄŸun kendi duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini rahatÃ§a ifade edebilme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip olmasÄ± gerekiyor. Ailelerin Ã§ocuklarÄ±yla kaliteli zaman geÃ§irmesi ve onlarÄ±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini sormalarÄ± gerekiyor. BÃ¶ylece Ã§ocuÄŸun kendine olan gÃ¼veni artacaktÄ±r. Kural koymayla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±lar olabilir ancak ailenin net kurallarÄ± olmasÄ± gerekiyor. Ne aÅŸÄ±rÄ± tutucu, ne de aÅŸÄ±rÄ± rahat ve sÄ±nÄ±rsÄ±z izin verme gibi bir durumun olmamasÄ± lazÄ±m. Adaletli ve tutarlÄ± bir disiplin gerekiyor ve evdeki Ã§ocuklarÄ±n hepsine aynÄ± ÅŸeyin uygulanmasÄ± Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ailelerin okul deÄŸiÅŸikliklerini de yakÄ±ndan takip etmesi, okul ve aile iletiÅŸiminin iyi olmasÄ± lazÄ±m diye konuÅŸtu.

Bu belirtiler madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n habercisi olabilirÂ

Okul baÅŸarÄ±sÄ±ndaki ani dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸlerin madde kullanÄ±mÄ± ile ilgili belirtiler arasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yleyen Psikiyatrist KendirlioÄŸlu, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

Sosyal hobilerinde ilgisizlik, Ã§ocuÄŸun duygu durumundaki ani deÄŸiÅŸiklikler, sinirlilik, tahammÃ¼lsÃ¼zlÃ¼k, Ã¶fke patlamalarÄ±, iÃ§ine kapanma gibi deÄŸiÅŸikliklerin yakÄ±ndan takip edilmesi gerekiyor. Evde Ã§ocuÄŸun Ã§ok para harcamasÄ±, para Ã§alma davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±, gizli konuÅŸmalar iÃ§inde bulunmasÄ± da madde kullanÄ±mÄ±nÄ±n habercisi olabilir. Ailelerin bu konuda Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¶zetliyor olmasÄ± lazÄ±m. Madde kullanan genÃ§lerde uyuÅŸukluk ve uyku hali, normale gÃ¶re Ã§ok fazla yeme yada hiÃ§ yememe olabilir. Maddenin yarattÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ kokuyu bastÄ±rmak iÃ§in sÃ¼rekli deodorant kullanÄ±yor olabilir. Belki arada sÄ±rada da olsa Ã§antalarÄ±nÄ± kontrol edebilirler. Madde kullanÄ±mÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak pipet, folyo gibi yardÄ±mcÄ± malzemeler olabilir. GÃ¶zlerde kÄ±zarma, burun akÄ±ntÄ±sÄ± yada moral bozukluÄŸu, endiÅŸe, kaygÄ±, yerinde duramama, dikkat eksikliÄŸi gibi belirtiler gÃ¶zlemlenebilir.

Uzman desteÄŸine baÅŸvurunÂ

BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k geliÅŸtiyse muhakkak uzman desteÄŸi alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyen KendirlioÄŸlu, Biz her zaman aile ile birlikte bu desteÄŸi veriyoruz. Madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na aile hastalÄ±ÄŸÄ± diyoruz. Ailenin de kendi yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸlarÄ±n farkÄ±nda olup dÃ¼zeltiyor olmasÄ± Ã¶nemli. Bu da ancak profesyonel destekle olur. Ã‡ocuÄŸunun madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸunu duyan aile Ã¶ncelikle bir ÅŸok geÃ§iriyor. Ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸi iÃ§in ya kendini suÃ§luyor ya da Ã§ocuÄŸu aÅŸÄ±rÄ± suÃ§lama eÄŸiliminde oluyor. Burada soÄŸuk kanlÄ± kalÄ±p ailelerin profesyonel destek almalarÄ± gerekir dedi.

Aileler tedirginÂ

Torunuyla birlikte gezmeye Ã§Ä±kan Hatice GÃ¼ler, Torun bakmak Ã§ok sorumluluk istiyor. Tedirginiz ve her ÅŸeye dikkat ediyoruz. HiÃ§bir yere yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yoruz. Her sorunu birlikte Ã§Ã¶zÃ¼yoruz. Okula gÃ¶tÃ¼rÃ¼p, getiriyoruz. ArkadaÅŸlarÄ±yla da yalnÄ±z bir yere gÃ¶ndermiyoruz. Ã‡akmak, uhu gibi ÅŸeyleri ancak yanÄ±ndaysak kullanÄ±yor ve tek baÅŸÄ±na ellemiyor dedi.

4 Ã§ocuk annesi AyÅŸe Moray ise,Â Benim Ã§ocuklarÄ±m ergenliklerinde Zonguldak'ta bÃ¼yÃ¼dÃ¼ler. KÄ±zÄ±mÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼rken daha Ã§ok zorlandÄ±m. ArkadaÅŸ Ã§evresi geniÅŸti ve gezmeyi Ã§ok seviyordu. Sigara baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± da yoktu ama yine de tedirgindim. Åžu anda 21 yaÅŸÄ±nda oÄŸlum var. O da takibimde ama evcimen bir Ã§ocuk. Hep dikkat edip Ã§ocuklarÄ±mÄ± takip ettim, gece Ã§Ä±kmalarÄ±na da Ã§ok izin vermedim. Ã‡anta karÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ±m da oldu ama Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r bir ÅŸey bulamadÄ±m diye konuÅŸtu.

7 buÃ§uk yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocuk sahibi olan Ceren Ã‡akÄ±r, Åžu an 2nci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi. Ã‡ocuÄŸuma Ã§ok dikkat ediyorum ama Ã§ok da tedirginim. Sokaklarda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± olan Ã§ocuklara Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum. Tek baÅŸÄ±na kesinlikle dÄ±ÅŸarÄ± gÃ¶ndermiyorum. Benim gÃ¶zetimim altÄ±nda aynÄ± zamanda sosyal Ã§evresine de Ã§ok dikkat ediyorum. Ã‡ocuklara maalesef biraz baskÄ± oluyor ama ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilemiyorum ifadelerini kullandÄ±.Â