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HaberlerAstroloji Haberleri Akrep burcunda kritik bir dolunay
02.05.2020 - 00:00 |

Akrep burcunda kritik bir dolunay

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.

Akrep burcunda kritik bir dolunay

Bu hafta 7’sinde gökyüzünde Akrep burcunda kritik bir dolunay var. Dolunaylar süregelen konuları en yüksek noktaya çıkarırken bizi daha fazla düşünmeye ve değerlendirme yapmaya zorlar. Akrep’te dolunay özellikle kendimizi güvende ve huzurlu hissetmekle ilgili bir huzursuzluğu ve eksikliği vurgulamakta. Gizli şeyler de ortaya çıkabilir. Bu nedenle, önümüzdeki iki hafta boyunca içinde bulunduğumuz koşullar korona virüs açısından da kritik bir önem taşıyor. 4’ü civarında başkalarından beklentilerimizde daha gerçekçi olmalıyız. Bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir.  Ay düğümleri de burç değiştirirken, yeni temaların öne çıktığını, uluslararası alanda hızı gelişmelerin olabileceğini söyleyebiliriz. Bu dönemde, 5’i civarında yeni haberler ve gelişmeler önümüze bakabileceğimiz hızlı adımlar getirecek.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?

3 Mayıs Pazar

Yeteneklerimizi pratik hayata dökebileceğimiz bir gündeyiz. Verimli olabiliriz.

4 Mayıs Pazartesi

İlişkilerimize çok daha akılcı şekilde bakabiliriz. Başkalarından beklentilerimizi dengeleyelim.

5 Mayıs Salı

Daha fazla görüşme ve uzlaşı içinde olma imkanı var. Tartışmalara girmemeye bakalım.

6 Mayıs Çarşamba

Dolunay yaklaşırken huzursuzluklar artabilir. Daha sakin olmaya çalışalım.

7 Mayıs Perşembe

Dolunay altında güven ve huzur konusunda kendimizi biraz zorda hissedebiliriz.

8 Mayıs Cuma

Düşüncelerimizde abartılara gitmeyelim. Ortaklı konular ve sorumluluklar bizi huzursuz kılabilir.

9 Mayıs Cumartesi

Bugün ilişkilerimizde karışıklık ya da belirsizlikler yaşanabilir. Yine de iyimserliğe ve harekete açığız.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
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Bugün

Ay Başak’ta ilerlemekte. Hafta sonunu boş geçirmeyeceğiniz görülüyor. Sizi bağlayan meşguliyetler de olabilir. Kişisel açıdan biraz daha düzene girmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün aklınızın değil, duygularınızın, sezgilerinizin yolunu takip edebilirsiniz. Zevklerde ve keyiflerde aşırılıklara da kaçabilirsiniz. Hayatın güzel yönlerine açıksınız.Devamını Oku

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Bugün

Ay Başak’ta ilerlerken hafta sonunda evinizi ya da ailenizi ilgilendiren konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Ev ve yerleşimle ilgili gelişmeler de sizi etkileyebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın çevrenizden haberler, ziyaretler ve konuşmalar daha meşgul edici olabilir. Aynı zamanda gizli konularla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız biraz daha mantıklı davranmalısınız. Parasal konularda kendinizi daha fazla endişeli hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel alanda, arkadaşlıklar içinde daha aktif ve heyecanlı olabilirsiniz. Sezgilerinizden de yararlanmayı bakın ve gerçekçiliği elden bırakmayın.Devamını Oku

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Bugün

Dışsal etkilere fazlası ile açık bir gündesiniz. Kimi zaman duygusal nedenler yüzünden kararsızlık yaşayabilirsiniz. Ailenize, evinize yönelik işlerde aceleci davranmamalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün arkadaş çevrenizde sizi duygusal açıdan meşgul eden konular gündeme gelebilir. Gruplar içinde olmak mutluluk da getirecek.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi ortaya koyabileceğiniz işler var. Daha iddialı ve kararlı olabileceğiniz bir gündesiniz. Ancak her zaman haklı olduğunuzu düşünmemelisiniz. Sorumluluklar da önemli.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi daha coşkulu ve yaratıcı hissedebileceğiniz imkanlar var. Yaratıcı konular, yolculuklar sayesinde yeni şeyler keşfedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Endişelerinizi daha iyi yönetmelisiniz. Bugün sizi etkileyen psikolojik nedenlere dikkat etmelisiniz. Başkalarından duygusal beklentilerinizi dengelemeye bakın. Biraz daha gerçekçi olun.Devamını Oku

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Bugün

Yakın beraberliklerde ya da evlilik hayatında daha duyarlı olmanızı gerektiren konular olabilir. Karşınızdaki kişilerde güven arıyorsunuz.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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