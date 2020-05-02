Akrep burcunda kritik bir dolunay
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.
Bu hafta 7’sinde gökyüzünde Akrep burcunda kritik bir dolunay var. Dolunaylar süregelen konuları en yüksek noktaya çıkarırken bizi daha fazla düşünmeye ve değerlendirme yapmaya zorlar. Akrep’te dolunay özellikle kendimizi güvende ve huzurlu hissetmekle ilgili bir huzursuzluğu ve eksikliği vurgulamakta. Gizli şeyler de ortaya çıkabilir. Bu nedenle, önümüzdeki iki hafta boyunca içinde bulunduğumuz koşullar korona virüs açısından da kritik bir önem taşıyor. 4’ü civarında başkalarından beklentilerimizde daha gerçekçi olmalıyız. Bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Ay düğümleri de burç değiştirirken, yeni temaların öne çıktığını, uluslararası alanda hızı gelişmelerin olabileceğini söyleyebiliriz. Bu dönemde, 5’i civarında yeni haberler ve gelişmeler önümüze bakabileceğimiz hızlı adımlar getirecek.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim ?
3 Mayıs Pazar
Yeteneklerimizi pratik hayata dökebileceğimiz bir gündeyiz. Verimli olabiliriz.
4 Mayıs Pazartesi
İlişkilerimize çok daha akılcı şekilde bakabiliriz. Başkalarından beklentilerimizi dengeleyelim.
5 Mayıs Salı
Daha fazla görüşme ve uzlaşı içinde olma imkanı var. Tartışmalara girmemeye bakalım.
6 Mayıs Çarşamba
Dolunay yaklaşırken huzursuzluklar artabilir. Daha sakin olmaya çalışalım.
7 Mayıs Perşembe
Dolunay altında güven ve huzur konusunda kendimizi biraz zorda hissedebiliriz.
8 Mayıs Cuma
Düşüncelerimizde abartılara gitmeyelim. Ortaklı konular ve sorumluluklar bizi huzursuz kılabilir.
9 Mayıs Cumartesi
Bugün ilişkilerimizde karışıklık ya da belirsizlikler yaşanabilir. Yine de iyimserliğe ve harekete açığız.