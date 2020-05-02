Bu hafta 7’sinde gökyüzünde Akrep burcunda kritik bir dolunay var. Dolunaylar süregelen konuları en yüksek noktaya çıkarırken bizi daha fazla düşünmeye ve değerlendirme yapmaya zorlar. Akrep’te dolunay özellikle kendimizi güvende ve huzurlu hissetmekle ilgili bir huzursuzluğu ve eksikliği vurgulamakta. Gizli şeyler de ortaya çıkabilir. Bu nedenle, önümüzdeki iki hafta boyunca içinde bulunduğumuz koşullar korona virüs açısından da kritik bir önem taşıyor. 4’ü civarında başkalarından beklentilerimizde daha gerçekçi olmalıyız. Bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Ay düğümleri de burç değiştirirken, yeni temaların öne çıktığını, uluslararası alanda hızı gelişmelerin olabileceğini söyleyebiliriz. Bu dönemde, 5’i civarında yeni haberler ve gelişmeler önümüze bakabileceğimiz hızlı adımlar getirecek.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim ?