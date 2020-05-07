Akrep dolunay var!

Bugün ne yapılabilir? Bugün öğle saatlerinde (13:45) Akrep burcunda dolunay gerçekleşiyor. Kritik zamanlardan geçiyoruz. Özellikle bizi strese sokan, korku ve endişe yaratan bir durumla yüzleşmek durumunda olabiliriz. Daha sakin düşünmeli ve endişelerimizi abartmamaya bakmalıyız. Bugün sezgilerimiz bize yol gösterebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Duygusal alanda, ailevi konularda yoğun bir gündeyiz. Parasal konularda yeni değerlendirmeler, sonuçlar gündeme gelmekte. Korkularımızı aşmaya bakalım. Düşüncelerimizi daha somut konulara yönlendirmek ve aşırılıklara gitmemek yerinde olacak. Kimi zaman bizi krize sürükleyen koşullar olsa da, soğukkanlılığımızı korumaya bakmalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Jaguar Düşüncelerimizi iyi yönlendirelim. Ayrıca bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Mahremiyet önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz.